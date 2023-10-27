Россияне смогут увидеть лунное затмение в эти выходные

Луна в субботу будет проходить через северную часть тени Земли. При этом она будет находиться довольно далеко от ее центра. Перемещение начнется в 22:35 и продлится до 23:53 по московскому времени.

«Лунное затмение видно везде, где в данный момент Луна находится над горизонтом. Все фазы этого затмения будут хорошо видимыми со всей территории России», - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что наибольшая теневая фаза составит всего 0,12. Она ожидается в 23:14 по московскому времени. За все время затмения будут происходить полутеневые фазы. Общая продолжительность явления составит почти 4,5 часа.