12 июня 2024, 14:38

Россияне смогут сами продавать залоговое жилье

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Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам самостоятельно продавать заложенное в банке имущество по ипотеке. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита. При отсутствии ограничений кредитная организация в течение 10 рабочих дней согласует процедуру и рассчитает минимальную стоимость продажи.

Деньги от сделки сначала поступят банку, а потом заемщику. Одно из уточнений - продать жилье можно, если ипотечный кредит брали не в предпринимательских целях.

Ранее Путин подписал закон о выплатах многодетным на погашение ипотеки до 2030 года. При рождении третьего или последующих детей смогут получить 450 тысяч рублей. Также президент предложил проиндексировать выплаты работающим пенсионерам с 2025 года. Правительство должно подготовить и принять законопроект в весеннюю сессию.

Банки Законы Россия Кредиты Ипотека
12 июня 2024, 09:42
«Люди — настоящая гордость». Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что Подмосковье — неотъемлемая часть великой страны, где воплощают в жизнь множество масштабных проектов.

«Но главное богатство Подмосковья - это его люди. Талантливые, неравнодушные, отзывчивые - вы настоящая гордость. И всех нас объединяет любовь к нашей стране», - написал он.

Воробьев отметил, что россияне искренне гордятся достижениями своей Родины, ее культурой, духовным наследием. Но сегодня, как никогда, важно поддерживать друг друга и быть вместе, чтобы добиться общих целей.

Губернатор пожелал всем жителям России здоровья и счастья.

«Пусть в каждой семье царят мир и согласие», - заключил он.

В Московской области День России отметят множеством праздничных концертов.

Торжество начнется с исполнения государственного гимна, а затем пройдет торжественное шествие с флагом страны.

Ранее с праздником россиян поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил о достижениях России за последние годы и отметил, что вызовы лишь делают ее сильнее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что Подмосковье - неотъемлемая часть великой страны, где воплощают в жизнь множество масштабных проектов.

Праздники Семья Андрей Воробьев Россия Счастье
12 июня 2024, 08:13
Матвиенко спрогнозировала стратегический прорыв России
РИА «Новости»
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Россия в будущем совершит стратегический прорыв и окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического, экономического и социального прогресса. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она отметила, что страну ждет новый виток развития, задачи и цели которого президент Владимир Путин озвучил на Петербургском международном экономическом форуме. Он определил их в Указе о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, подчеркнула Матвиенко.

По ее мнению, россиянам показали четкий образ будущего, отвечающий как высоким стандартам качества жизни, так и российским ценностям.

«Если вдуматься, нам предстоит совершить стратегический прорыв», - указала Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что реализация масштабной президентской программы уже началась: к ней приступили недавно сформированное правительство, региональные власти и бизнес.

«Уже видно, что эта работа требует принятия новых правовых нормативных актов. Наша палата начала их подготовку», - заключила она.

Ранее Матвиенко сообщила, что западные политики формируют «нехорошие тренды» , когда говорят об угрозе со стороны России. По ее словам, страна воспользуется ядерным оружием только в самом крайнем случае - при риске своего полного уничтожения.

Россия Бизнес Валентина Матвиенко Владимир Путин
12 июня 2024, 05:59
Звонки из-за границы предложили блокировать в России — СМИ
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Роскомнадзор может начать блокировать звонки из-за границы по умолчанию, чтобы защитить граждан от мошенников. Об этом сообщила газета «Известия».

«По данным ведомства, в настоящее время фиксируется многократный рост мошеннических звонков с Украины и других стран», - написали в материале газеты.

Как заявили журналистам в Роскомнадзоре, если такую меру введут, то решение по использованию этой функции будет принимать сам абонент. Люди смогут выбрать, разрешить входящие звонки из других стран или нет. Также будет возможность принятия звонков иностранных номеров только из списка контактов.

Ранее обманутый житель Томска перевел аферистам два миллиона рублей. Все началось с того, что мошенник позвонил ему и представился сотрудником оператора связи.

Роскомнадзор Россия
11 июня 2024, 21:21
Организаторы движения «Зов народа» назвали место и время похорон Антона Еговцева
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Заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева похоронят в Лобне 13 июня. Такое решение приняли родственники общественника, сообщила пресс-служба организации.

Изначально Еговцева планировали похоронить на его родине в Пермском крае, но потом решили организовать открытые похороны в Подмосковье, чтобы все желающие могли прийти проститься к погибшим.

«Завтра мы заберем тело из морга, а сами похороны состоятся 13 июня в городе Лобня. Приглашаем всех, кто знал и уважал Антона», - написала пресс-служба в Telegram-канале.

Отпевание пройдет в Серафимовском храме в Лобне, похоронят Антона Еговцева на Луговском кладбище.

Общественника убили в подъезде его же дома. Причиной послужила неразделенная любовь преступника к супруге Еговцева.

Пермский край Лобня

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