Россияне смогут сами продавать залоговое жилье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что Подмосковье — неотъемлемая часть великой страны, где воплощают в жизнь множество масштабных проектов.

«Но главное богатство Подмосковья - это его люди. Талантливые, неравнодушные, отзывчивые - вы настоящая гордость. И всех нас объединяет любовь к нашей стране», - написал он.

Воробьев отметил, что россияне искренне гордятся достижениями своей Родины, ее культурой, духовным наследием. Но сегодня, как никогда, важно поддерживать друг друга и быть вместе, чтобы добиться общих целей.

Губернатор пожелал всем жителям России здоровья и счастья.

«Пусть в каждой семье царят мир и согласие», - заключил он.

В Московской области День России отметят множеством праздничных концертов.

Торжество начнется с исполнения государственного гимна, а затем пройдет торжественное шествие с флагом страны.

Ранее с праздником россиян поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил о достижениях России за последние годы и отметил, что вызовы лишь делают ее сильнее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что Подмосковье - неотъемлемая часть великой страны, где воплощают в жизнь множество масштабных проектов.