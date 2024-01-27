Россияне с начала года стали потреблять больше электроэнергии

«Холодно в этом году, поэтому потребление относительно прошлого года сейчас - плюс 4,9%», - подчеркнул он.

По словам эксперта, такие данные пока не позволяют судить о тренде, отражающем рост экономики страны. Но в целом «заметный рост присутствует». Увеличение энергопотребления заметно как по России, в том числе в изолированных районах, так и в единой энергосистеме страны.

Жители Сахалина в середине января остались без электричества из-за мощного снежного циклона. Света лишились сотни людей. К ликвидации последствий разбушевавшейся стихии привлекли все силы и средства.

Тогда же без электричества остались жители районов Ростовской области и центра Ростова-на-Дону. Отключение электроэнергии не повлияло на подачу отопления.