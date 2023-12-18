Россияне рассказали, в какой комнате в квартире чаще всего делают ремонт

На втором месте оказалась гостиная - ее частым переустройством занимаются 36% респондентов. Еще 29% участников опроса делали ремонт на кухне, 24% - в прихожей, а 23% - в ванной комнате и туалете. Лишь 14% опрошенных ремонтировали детскую, 12% - коридор между комнатами.

Известно, что 26% респондентов меняли отделку жилья, а 23% - просто сделали косметический ремонт. В отчете отмечается, что 21% опрошенных установили новые двери, еще 18% - купили новую бытовую технику.

При этом 19% россиян потратили на ремонт до 200 тысяч рублей, еще 19% - до 400 тысяч рублей. Только у 16% опрошенных на обновление квартиры ушло до 50 тысяч рублей.

Ранее эксперт строительного рынка спрогнозировал подорожание зарубежных материалов для строительства и ремонта. В их числе лаки, краски, шпаклевка. Скачок цен он объяснил неустойчивым курсом рубля и проблемами с логистикой.