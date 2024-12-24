24 декабря 2024, 17:55

Россияне рассказали о выгорании и других проблемах на работе в 2024 году

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Россияне рассказали об удачных и неприятных событиях на работе в уходящем году. С результатами исследования аналитиков платформы hh.ru ознакомились «Известия».

Главным радостным событием 2024 года 29% участников опроса назвали повышение зарплаты, причем чаще всего это происходило с юристами (41%), маркетологами (40%), работниками обещепита и сферы закупок (по 37%), ИТ-специалистами (36%), а также строителями (35%).

Среди успехов у россиян оказалась новая работа, о чем сообщили 28% респондентов. 25% работников смогли удачно провести в отпуск и нормально отдохнуть. Личными достижениями за год 24% назвали новые прочитанные книги, 23% - повышение квалификации, а еще 17% - покупки, о которых мечтали.

47% опрошенных назвали выгорание на работе одной из главных неудач. На второй строчке с показателем 40% оказалось разочарование в компании или рабочем процессе, а на третьем - провал на собеседовании в компанию мечты (23%). Уволились 22% респондентов, а еще столько же пожаловались на ухудшение условий труда.

Каждый пятый опрошенный россиянин рассказал о возникших в 2024 году проблемах со здоровьем. 20% сообщили о конфликтах с коллегами, 15% респондентов отказали в повышении зарплаты, а еще 12% - в повышении в должности.

Специалист по этикету Надежда Коломацкая ранее сегодня рассказала, как избежать конфликтов с коллегами в условиях шестидневной рабочей недели.

Работа
24 декабря 2024, 13:02
Владельцам украшенных к Новому году автомобилей пригрозили штрафами
Соцсети
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Решившие украсить свои машины автомобилисты столкнулись со штрафами за новогодние гирлянды и украшения. Об этом сообщил Telegram-каналу Shot.

За праздничный декор владельцев авто могут оштрафовать на 500 рублей, так как украшения подпадают под статью о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Также сотрудники Госавтоинспекции могут потребовать немедленно снять гирлянды и обязать автомобилиста прийти в отделение для проверки устранения нарушений.

Правоохранители следят за тем, чтобы украшения не подключались к электросистеме машины с помощью самодельных врезок. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал Telegram-каналу, что наказания за декор можно избежать, если запитывать гирлянды через прикуриватель, используя 12-вольтовую систему. Такой метод не будет считаться изменением конструкции транспорта, добавил специалист.

Ранее автоэксперт Павел Константинов предупредил, что прогрев двигателя на холостом ходу без движения автомобиля может привести к неприятным последствиям. Это грозит появлением нагара на стенках цилиндров и свечах зажигания, из-за чего ухудшается работа мотора и сокращается срок его службы.

Штрафы ГИБДД Машины Новый год
24 декабря 2024, 12:06
Опрос показал, сколько россиян хотят знать заработок партнера
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Около 53% россиян хотят знать, сколько зарабатывает их партнер. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведенное банком ВТБ.

«Каждый четвертый готов тратить более половины своих доходов на подарки близким, а 78% ведут бюджет совместно и делят траты пополам», - сообщили в банке.

Крупные покупки, например отпуска, совместно оплачивают 59% россиян. При этом почти половина жителей страны готова тратить на любимого человека 50% своих доходов или больше.

Всего в опросе участвовали 1500 человек из городов с населением больше 100 тысяч жителей - не только семейные пары, но и те, кто находятся в отношениях без регистрации брака.

В сентябре сайт знакомств Mamba назвал смартфон мужчины главным критерием , по которому 22% россиянок на первом свидании оценивают примерный уровень дохода потенциального партнера.

Банки Доходы Опросы Отношения Брак
24 декабря 2024, 08:46
Выплату 13-й зарплаты предложили сделать обязательной
РИА «Новости»
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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустин письмо с предложением о введении обязательной 13-й зарплаты. Текст обращения оказался в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас оценить данное предложение о внесении в Трудовой кодекс РФ нормы, обязывающей работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года и дать ответ в установленные законодательством сроки», - отметил Миронов.

По его словам, работодатель имеет право на материальное поощрение работников, однако каждая организация принимает такое решение самостоятельно. Это приводит к тому, что по итогам года 13-ю зарплату получают не все.

Председатель партии уверен, что такая выплата способна повысить мотивацию человека и улушить производительность труда на фоне кадрового дефицита. Кроме того, дополнительные средства во время новогодних праздников помогут организовать семейный отдых.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщил, что в 2025 году в регионе введут выплаты, которые можно сравнить с «зарплатой» для родителей в период с рождения ребенка до достижения им трех лет.

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустин письмо с предложением о введении обязательной 13-й зарплаты. Текст обращения оказался в распоряжении ТАСС.

Зарплаты Деньги Михаил Мишустин
24 декабря 2024, 05:57
Россиян предупредили о новой хитрой схеме мошенников с «Госуслугами»
РИА «Новости»
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В России распространяется новая схема обмана: преступники убеждают жертв, что их аккаунт на госуслугах взломан, и вынуждают перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Об этом РИА «Новости» рассказала представитель SafeTech Дарья Верестникова.

По ее словам, мошенники имитируют и взлом аккаунтов на портале госуслуг, и набор микрозаймов. Под предлогом предотвращения финансовых потерь злоумышленники заставляют людей паниковать и добровольно переводить свои сбережения на указанный ими счет.

Как правило, схема начинается с сообщения в WhatsApp от имени Социального фонда. Жертве предлагается пройти регистрацию для перерасчета пенсии, и при этом запрашивается код от МТС ID.

Затем поступает звонок якобы от службы поддержки «Госуслуг» с предупреждением о попытке взлома данных. Для усиления доверия злоумышленники предлагают записывать разговоры и даже обращаться в полицию.

Параллельно жертва получает ложные уведомления о входе в личные кабинеты микрофинансовых организаций и одобренных займов. Когда человек оказывается в состоянии паники, ему звонят «сотрудники банка».

Ранее о новой схеме мошенничества с доверенностями также сообщил ГУРБ Подмосковья.

Мошенничество Россия Деньги Госуслуги

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