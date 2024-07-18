Россияне рассказали о своем отношении к мигрантам
В ходе опроса выяснилось, что 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, проживающим в их населенных пунктах. Об этом сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, его процитировало РИА «Новости».
По словам Мамонова, группа негативных оценок составила всего 17%. Большинство из этих ответов принадлежит жителям Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
При этом в России есть запрос на ужесточение миграционной политики. В частности, гражданам будет спокойнее при наличии жестких правил, а также неизбежности наказания за преступление. Еще важно соблюдение мигрантами традиций и устоев коренного населения, резюмировал представитель ВЦИОМ.
Ранее стало известно, что московские суды стали чаще выносить решения по статьям для мигрантов. По данным РБК , за полгода 2024 года суды Москвы вынесли на 18% больше вердиктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.