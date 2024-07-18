18 июля 2024, 23:59

Россияне рассказали о своем отношении к мигрантам

РИА «Новости»
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В ходе опроса выяснилось, что 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, проживающим в их населенных пунктах. Об этом сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, его процитировало РИА «Новости».

По словам Мамонова, группа негативных оценок составила всего 17%. Большинство из этих ответов принадлежит жителям Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

При этом в России есть запрос на ужесточение миграционной политики. В частности, гражданам будет спокойнее при наличии жестких правил, а также неизбежности наказания за преступление. Еще важно соблюдение мигрантами традиций и устоев коренного населения, резюмировал представитель ВЦИОМ.

Ранее стало известно, что московские суды стали чаще выносить решения по статьям для мигрантов. По данным РБК , за полгода 2024 года суды Москвы вынесли на 18% больше вердиктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВЦИОМ Мигранты Опросы Отношения Россия
18 июля 2024, 20:58
В Кировской области решили установить налоговый вычет на развитие связи
Freepik
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Губернатор Александр Соколов выступил с инициативой ввести в Кировской области налоговый вычет за развитие связи. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение на следующей неделе. Эта мера подразумевает вычет по налогу на прибыль в размере 90% от первоначальной стоимости созданного в регионе объекта связи.

Налоговый вычет могут предоставить организациям, специализирующимся на развитии сотовой связи и интернета. В правительстве эту меру назвали подарком населению к 650-летию Вятского края. Ее целью станет сохранение численности сельского населения Кировской области.

«Если мы хотим, чтобы молодежь оставалась в наших поселках жить и работать, то хорошая связь необходима. Она должна быть устойчивой», - подчеркнул губернатор.

Ранее Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний до 5%. При этом в ведомстве уточнили, что с 2025 по 2027 годы ставка налога на прибыль для предприятий отрасли не изменится.

Интернет Молодежь Налоги
18 июля 2024, 20:05
Свет временно отключили в Ставропольском крае
РИА «Новости»
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Временные ограничения подачи электроэнергии ввели в Ставропольском крае после перегрузки транзитных линий Волгоград — Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров вTelegram-канале.

Он подчеркнул, что без света остались столица региона, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, а также населенные пункты 18 районов края.

Владимиров подчеркнул, что подачу электричества возобновят в период с 22:00 до 23:00.

Веерные отключения электроэнергии начали вводить в южных регионах России из-за повышенной нагрузки на линии в условиях сильной жары.

Жители начали массово включать кондиционеры и вентиляторы, а предприятия общественного питания перевели холодильники на усиленный режим работы, что привело к рекордному потреблению электричества.

Энергосистемы не выдерживали и выходили из строя. Энергетики объявили о введение веерной системы, чтобы не допустить каскадных аварий инфраструктуры, которые приведут к полному отключению света.

Временные ограничения подачи электроэнергии ввели в Ставропольском крае после перегрузки транзитных линий Волгоград - Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Электричество Россия Жара
18 июля 2024, 18:58
Туалетную бумагу с изображением денег признали оскорблением чувств верующих
РИА «Новости»
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Преображенский суд Москвы запретил продавать туалетную бумагу с изображением тысячерублевой купюры, так как посчитал это оскорблением чувств верующих. Об этом говорится в постановлении на сайте суда.

News.ru уточнил, что в ходе заседания представитель обвинения Олег Алыпов обратился с просьбой запретить продажу товара, поскольку на бумаге изображен памятник Ярославу Мудрому.

В итоге судья встал на сторону прокурора. Теперь такая бумага запрещена к продаже из-за оскорбления чувств верующих.

Представитель производителя туалетной бумаги Филипп Ширяев рассказал изданию «Подъем» , что компания прекратит ее выпуск. Он отметил, что «войну» этому товару еще полтора года назад объявила какая-то женщина.

«Мы уберем ее из продажи. Пойдем навстречу и учтем все пожелания этой женщины. Мы извиняемся за оскорбления чувств верующих», - добавил он.

Ранее стало известно, что в России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги.

Электричество Россия Жара
18 июля 2024, 14:56
Минцифры опровергло возможность кражи квартир россиян через «Госуслуги»
РИА «Новости»
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Портал «Госуслуги» не имеет функционала по сделкам о продаже или покупке недвижимости. Поэтому все сообщения о краже квартир у россиян через платформу являются фейками. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что через госуслуги россияне могут подать заявление о регистрации право собственности в Росреестр, которое подписывают электронной подписью через приложение «Госключ». Им может воспользоваться только владелец, знающий восьмизначный пароль.

Изменить его можно только после удаления сертификата, а для получения нового нужны логин и пароль от «Госуслуг», проверка через второй фактор аутентификации, проверка номера телефона и подтверждение личности через биометрию, загранпаспорт или личный визит.

«Поэтому, даже если злоумышленники завладели вашим телефоном, подписать документы в „Госключе“ они не смогут», - пояснили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что дополнительно защитить свою квартиру можно, подав заявление через госуслуги в Росреестр о запрете любых действий с недвижимостью без личного присутствия собственника.

О случаях продажи квартир россиян мошенниками, которые завладели электронными подписями владельцев недвижимости в комментарии «Газете.ru» заявила юрист Ирина Нигматуллина. По ее словам, злоумышленники научились при помощи методов социальной инженерии заставлять владельцев квартир давать им доступ к электронным подписям.

В конце июня суд Москвы приговорил к четырем годам колонии участницу мошеннической схемы с квартирой на Ленинском проспекте. Женщина при помощи грима и парика выдала себя за настоящую владелицу, которая давно живет за границей, и получила новые документы на ее имя. После она оформила сделку на продажу квартиры.

Мошенничество Недвижимость Кражи Госуслуги Квартиры

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