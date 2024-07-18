Россияне рассказали о своем отношении к мигрантам

Губернатор Александр Соколов выступил с инициативой ввести в Кировской области налоговый вычет за развитие связи. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение на следующей неделе. Эта мера подразумевает вычет по налогу на прибыль в размере 90% от первоначальной стоимости созданного в регионе объекта связи.

Налоговый вычет могут предоставить организациям, специализирующимся на развитии сотовой связи и интернета. В правительстве эту меру назвали подарком населению к 650-летию Вятского края. Ее целью станет сохранение численности сельского населения Кировской области.

«Если мы хотим, чтобы молодежь оставалась в наших поселках жить и работать, то хорошая связь необходима. Она должна быть устойчивой», - подчеркнул губернатор.

Ранее Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний до 5%. При этом в ведомстве уточнили, что с 2025 по 2027 годы ставка налога на прибыль для предприятий отрасли не изменится.