Россияне рассказали, что хотели бы получить на 23 Февраля

Согласно результатам работы, у 66% россиян в компаниях принято поздравлять коллег с гендерными праздниками. Самым популярным подарком на 23 февраля оказались сертификаты на покупки - их считают уместными и полезными 42% россиян. Чуть меньше - 38% - предпочитают дарить и получать угощения и сладости, а 28% - тематические сувениры.

Еще 24% посчитали хорошим подарком алкоголь, 20% - сертификаты на процедуры и развлечения, 17% - спортивный инвентарь, а 8% - книги.

Ранее стилист Дарья Ломкова посоветовала подарить мужчине на 23 февраля рубашку или свитшот. Главное, при выборе одежды учитывать предпочтения получателя, его стиль и любимый цвет.