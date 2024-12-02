Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram

Исходя из информации сервиса, половина пользователей пожаловались на сбой в работе мобильного приложения. Почти четверть из них столкнулись с проблемой в получении оповещений и работы Telegram. Также наблюдается сбой в работе личного кабинета.

Больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Ленинградской, Нижегородской и Московской областей и Краснодарского края.

Ранее масштабный сбой в Telegram произошел 14 ноября. Пользователи жаловались, что перестали получать сообщения и не загружались картинки.

Похожая ситуация наблюдалась 16 октября с сайтами МВД и ГИБДД. Некоторое время они не загружались для пользования.