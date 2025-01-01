01 января 2025, 01:02

Россияне пожаловались на проблемы в работе Telegram

Unsplash
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В нескольких регионах России в новогоднюю ночь зафиксировали сбои в работе Telegram. Это следует из данных портала Downdetector.

По данным сервиса, о проблемах с подключением к серверу заявил 51% пользователей и с отправкой сообщений 17%. сообщения не отправляются у жителей Тверской, Нижегородской, Московской, Ленинградской областях. Аналогичный сбой произошел в Москве и Санкт-Петербурге.

В начале декабря пользователи Telegram массово пожаловались на сбой в работе мессенджера. Многие из них столкнулись с проблемой в получении оповещений.

Позже стало известно о масштабных нарушениях в работе сервисов Meta*. Жалобы на работу Instagram* и Facebook* , а также мессенджера WhatsApp поступили из США, Канады, Великобритании, Германии и других стран.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Мессенджеры Санкт-Петербург Telegram Россия Работа Москва
01 января 2025, 00:00
В России наступил новый 2025 год
Unsplash
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В большинстве регионов России наступил 2025 год. Последними куранты пробьют в Калининградской области, где полночь наступит через час после Москвы.

Территория страны охватывает 11 часовых поясов. Первыми Новый год встретили жители Камчатки и Чукотки, где время на девять часов опережает столичное. Куранты пробили полночь в 15:00 по Москве. Тогда же 2025 год наступил в самой восточной точке России, на ненаселенном острове Ратманова в Беринговом проливе.

Еще через час шампанское разлили жители Магадана и Сахалина, в том числе острова Парамушир на Курилах. В 17:00 по московскому времени полночь наступила в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и восточных районах Республики Саха (Якутия), затем - в Забайкалье, Амурской области и на западе Якутии.

На пять часов раньше, чем в столице Новый год пришел в Бурятию, Забайкалье и Иркутскую область, на четыре - в Красноярский край, Кемеровскую область, Туву и Хакасию. Жители Омской области посмотрели видеообращение президента России Владимира Путина в 21:00 по московскому времени, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, Башкирии, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа - в 22:00, а еще через час - Астраханской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей и Удмуртии. В 01:00 Новый год наступит в Калининградской области.

В каждом регионе существуют свои новогодние традиции.

RT сообщил, что самые необычные соблюдают жители Карелии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Хакасии.

Праздники Россия Новый год
31 декабря 2024, 23:45
Коты и елки. Что делать, если питомец съел мишуру
Unsplash
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Появляющаяся перед Новым годом новогодняя мишура в домах и квартирах вызывает повышенное внимание со стороны кошек и собак. Но яркие и шуршащие украшения представляют для питомцев смертельную опасность, особенно если они их проглотили. Об оказании первой помощи животным рассказал Пятый канал.

Первыми признаками того, что питомец проглотил мишуру станет резкое ухудшение состояния животного, которое проявляется в рвоте, отказе от пищи, повышенном слюноотделении, вялости и апатии.

Во время этих симптомов действовать нужно быстро, чтобы вытащить инородное тело из организма животного. В этом поможет раствор из одного литра теплой воды и двух чайных ложек соли. Подобная жидкость вызывает рвоту, с которой проглоченная мишура выйдет наружу.

Кроме того, можно ускорить выход украшения естественным путем с помощью вазелинового масла. Его необходимо рассчитывать из параметров: один миллилитр на килограмм веса. Кормить питомца после такого способа лечения строго запрещено.

Если мишура вышла только частично, то лучше ее не тянуть. Металлическая нить поранит внутренние органы. Достаточно срезать появившийся кусок и дождаться выхода основной части. Если мишура не вышла спустя сутки после съедения, то необходим визит к ветеринару, который распишет все дальнейшие шаги.

Но лучше всего украшать квартиру так, чтобы до серпантина, гирлянд и «дождика» животные добраться не могли. Также можно опрыскать все украшения маслом цитрусовых, которые кошки и собаки не любят.

Владельцам домашних животных во время новогоднего застолья важно следить, чтобы питомцы случайно не получили доступ к алкоголю. Фелинолог Ангелина Сиротина подчеркнула, что спиртное вызывает у кошек и собак сильную интоксикацию даже в небольших дозах. Если же что-то подобное произошло, то нужно немедленно обратиться к ветеринару.

Собаки Животные Новый год Кошки
31 декабря 2024, 16:35
Милонов объявил о походе по борделям и вейп-шопам на новогодних каникулах
Global Look Press
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Депутат Госдумы Виталий Милонов пригрозил владельцам новых публичных домов Санкт-Петербурга закрытием заведений. В беседе с Telegram-каналом Shot парламентарий пояснил, что на время новогодних каникул намерен пройти рейдом по всем злачным местам своего округа.

«Планов много. Мне надо закрыть три или четыре вейп-шопа. По борделям пройдусь. На округе посмотрю - может, где-то открылись, надо закрыть», - заявил Милонов.

Депутат добавил, что также настаивает на создании в России новой новогодней традиции - праздновать без алкоголя. Он пояснил, что сам так поступает не первый год.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на вопрос о своих планах на время новогодних каникул заявил, что готовится к поездке на новые территории России.

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскрыла свои планы только на новогоднюю ночь. Она подчеркнула, что проведет ее вместе с родными и посмотрит обращение президента.

Пока Милонов устраивает рейды по публичным домам Санкт-Петербурга, на московском рынке интимных услуг цены в новогоднюю ночь выросли в пять раз. Сотрудницы эскорта объяснили рост цен нежеланием работать в праздник, а также чрезмерной активностью клиентов, которые используют последнюю ночь года для реализации самых безумных фантазий.

Санкт-Петербург Госдума РФ Запреты Виталий Милонов Новый год
31 декабря 2024, 13:37
Московские эскортницы объявили о повышении цен в новогоднюю ночь
Unsplash
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Цены на рынке интимных услуг Москвы в новогоднюю ночь выросли в среднем в пять раз. По данным Telegram-канал Mash, это связано с нежеланием эскортниц выходить на работу, воспользовавшись всероссийским выходным, а также необычными желаниями клиентов, которые в последнюю ночь года воплощают самые странные фантазии.

Средняя цена среди элитных эскортниц в ночь на 1 января, указали в публикации, составит от 300 до 500 тысяч рублей. При этом сотрудницы интим-рынка готовы даже помочь в подготовке праздничного стола.

Максимальные суммы от миллиона рублей и выше выставили сотрудницы, относящие себя к классу премиум.

В стороне не остались и сотрудницы бюджетной интим-сферы. Минимальная цена за выезд в новогоднюю ночь составит 50 тысяч рублей.

Опрошенные авторами сотрудницы рынка интимных услуг объяснили новые расценки необычными желаниями клиентов, которые воплощают свои самые тайные фантазии, считая их новогодним чудом. К ним собеседницы отнесли анальный фистинг с мандаринами, игры в Деда Мороза и Снегурочку, а также всевозможные наказания за плохое поведение в прошлом году.

Основными клиентами эскортниц в новогоднюю ночь остаются одинокие мужчины, в основном работающие в сфере IT.

Работа в преддверии Нового года для сотрудниц сферы интим-услуг также сопряжена с опасностями. В конце декабря прошлого года в Москве задержали «охотника на эскортниц». Тело первой жертвы криминалисты нашли в помещении на Мукомольном проезде. В ходе допроса задержанный признался, что убил еще одну гостью, а ее труп лежит в отеле на востоке столицы.

Женщины Мужчины Секс Новый год Москва

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