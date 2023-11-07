Россияне потеряли интерес к недвижимости в Дубае

Участники рынка отметили, что граждане России перестали быть главными покупателями дубайской недвижимости. Среди причин утраты интереса брокеры назвали ослабление рубля к доллару, подорожание недвижимости в Дубае примерно на 30% за два года, а также разочарование жизнью в городе.

По словам главы местного агентства Driven Properties Абдуллы Аладжаджи, за лето 2023 года российские клиенты купили в Дубае недвижимости на общую сумму 39,9 миллиона долларов, а продали на 75,1 миллиона.

Россияне были пятыми по значимости иностранными покупателями жилой недвижимости в Дубае в минувшем третьем квартале, хотя в аналогичный период 2022-го занимали первую строчку, подсчитала брокерская компания Betterhomes.

Наиболее заметное падение спроса произошло на рынке элитной недвижимости, которая пользовалась у граждан России популярностью в прошлом году.

«Они не задавались вопросом - 10 миллионов долларов, 15 миллионов, что угодно. Они покупали. Но теперь, на этом уровне, они больше не покупают», - сказал гендиректор Unique Properties Араш Джалил.

Однако российские бренды продолжают активно выходить на рынок Дубая. Вскоре количество компаний из РФ, работающих в ОАЭ, может достичь 55.