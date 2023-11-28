28 ноября 2023, 14:57

Россияне посчитали министерство счастья бесполезным

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Больше половины россиян не одобрили предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко создать министерство счастья, которое оценивало бы эффективность государственных мер по улучшению жизни. Меньше четверти участников опроса ВЦИОМ поддержали идею.

Во всероссийском телефонном опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 1600 человек в возрасте старше 18 лет. Большинство из них, 56%, выступили против создания министерства счастья и 23% - за. Только среди молодежи до 25 лет сторонников идеи больше, чем противников.

Социологи обратили внимание, что люди с более высоким уровнем образования реже выступали за появление министерства счастья. Среди выпускников вузов идею поддержали 18% опрошенных, среди людей с неполным средним образованием - 36%.

Сторонники идеи чаще всего рассчитывали, что это поможет решить проблему психологического неблагополучия россиян. О том, что люди несчастны, заявили 29% опрошенных. Другие аргументировали свою позицию необходимостью повышать материальное и социальное благополучие людей, достигать гармонии в обществе. Противники идеи в 19% случаев указывали на то, что нет универсальных методов, поэтому нельзя сделать всех счастливыми. Об избытке чиновников заявили 16% опрошенных, бессмысленность инициативы - 14%.

Почти треть участников исследования, 28%, заявили, что для счастья нужно повысить пенсии и зарплаты. Доступную и качественную медицину ключом к благополучию посчитали 12% опрошенных, снижение цен - 10%, предоставление доступного качественного образования - 7%.

Аналог министерства счастья создали на Камчатке.

«Известия» сообщили, что его назвали министерством социального благополучия и семейной политики.

ВЦИОМ Опросы Чиновники
28 ноября 2023, 14:59
Полиция в Татарстане нашла школьников, подражавших героям сериала «Слово пацана»
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции в Татарстане установили личности школьников, которые назначали «стрелки» в подражание российскому сериалу «Слово пацана». Об этом РИА «Новости» заявил представитель МВД в регионе.

Правоохранители провели беседу с подростками и их родителями. После выхода сериала школьники в Сармановском районе создали Тelegram-каналы и назвали их в честь известных организованных преступных группировок. Мальчики сделали карту, на которой разделили районы на свои «сферы влияния» и начали назначать друг другу «бои» за территории. Видео драк они публиковали в Сети.

«Сотрудники полиции выявили видео в соцсетях, выехали на место, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили всех участников и пригласили вместе с родителями в отдел полиции», - отметил представитель МВД.

Он добавил, что никто из подражателей сериала не обращался после «стрелок» за медицинской помощью.

Ранее в Уссурийском городском округе школьники избили шестиклассника. Мальчика подкараулили после уроков, после чего начали оскорблять, завязалась драка. В ходе потасовки несколько школьников из параллельного класса стали бить ребенка головой по трубам, пока их не разняла сотрудница буфета.

Сериалы Татарстан Школьники
28 ноября 2023, 14:15
Онлайн-гиды проведут экскурсию на шести языках по «Макету Москвы» на ВДНХ
Сайт мэра и правительства Москвы
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В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ обновили аудиогиды. Теперь они смогут провести экскурсию и рассказать о главных достопримечательностях города и памятниках архитектуры на шести языках. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Аудиогиды очень удобны для наших иностранных гостей, их можно получить при входе в павильон», - подчеркнул он.

Левкин добавил, что сейчас поток людей значительно вырос и составляет около восьми тысяч человек в неделю. Кроме этого, аудиоэкскурсии можно послушать не только в павильоне, но и в бесплатном приложении «Макет Москвы». Еще там доступно расписание сеансов светотехнического шоу и VR-аттракциона.

В начале ноября специалисты завершили реконструкцию павильона. Там соорудили дополнительную четырехканальную звуковую систему и поставили VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы».

Экскурсии Москва 2023 ВДНХ
28 ноября 2023, 13:18
Летучая мышь напугала жителей многоэтажки на севере Москвы
Unsplash
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В Дмитровском районе, в квартиру многоэтажки на улице Лобненская пробралась летучая мышь. Жильцы перепугались, что она покусает их и заразит коронавирусом, и вызвали спасателей, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации СМИ, спасатели приехали по вызову и успокоили жильцов. Они заверили, что летучая мышь не опасна, а наоборот ей самой нужна помощь. Из-за наступивших холодов те из ее семейства, кто не успел найти теплое место, согреваются, как могут.

Летучую мышь поместили в коробку и доставили в центр реабилитации, где она и проведет зиму. Пойманной оказалась самка двухцветного кожана.

Эти животные стали не редкой находкой жильцов домов не только Москвы, но и области. Так, крылатое существо напугало женщину в Орехово-Зуеве, аналогичный случай произошел и в Солнечногорске.

Животные Москва 2023
28 ноября 2023, 11:32
Детеныш панды из московского зоопарка показал первые зубы
Unsplash
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В московском зоопарке три месяца назад появился новый обитатель — детеныш панды. Зоологи провели плановый осмотр, на котором животное показало свои первые зубы. Знаменательное событие запечатлели на видео и разместили в Telegram-канале.

В московском зоопарке три месяца назад появился новый обитатель - детеныш панды. Зоологи провели плановый осмотр, на котором животное показало свои первые зубы. Знаменательное событие запечатлели на видео и разместили в Telegram-канале.

По словам зоологов, детеныш развивается согласно всем нормам для панд. Его первые зубы - это два нижних клыка. До полугода должны вылезти все молочные, которые к полутора годам сменят коренные.

В ближайшее время детеныш уже сможет попробовать такую взрослую пищу, как бамбук, овощи и, возможно, панда-кейки.

Ранее сотрудники зоопарка рассказали, что животное уже начинает различать окружающий мир, понимать, когда находится рядом с мамой, а когда нет. Кроме этого, панда начала проявлять и свой характер. Во время одного из осмотров детеныш даже попытался укусить ветеринара.

Животные Зоопарки Москва 2023

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