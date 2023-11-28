Россияне посчитали министерство счастья бесполезным

Во всероссийском телефонном опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 1600 человек в возрасте старше 18 лет. Большинство из них, 56%, выступили против создания министерства счастья и 23% - за. Только среди молодежи до 25 лет сторонников идеи больше, чем противников.

Социологи обратили внимание, что люди с более высоким уровнем образования реже выступали за появление министерства счастья. Среди выпускников вузов идею поддержали 18% опрошенных, среди людей с неполным средним образованием - 36%.

Сторонники идеи чаще всего рассчитывали, что это поможет решить проблему психологического неблагополучия россиян. О том, что люди несчастны, заявили 29% опрошенных. Другие аргументировали свою позицию необходимостью повышать материальное и социальное благополучие людей, достигать гармонии в обществе. Противники идеи в 19% случаев указывали на то, что нет универсальных методов, поэтому нельзя сделать всех счастливыми. Об избытке чиновников заявили 16% опрошенных, бессмысленность инициативы - 14%.

Почти треть участников исследования, 28%, заявили, что для счастья нужно повысить пенсии и зарплаты. Доступную и качественную медицину ключом к благополучию посчитали 12% опрошенных, снижение цен - 10%, предоставление доступного качественного образования - 7%.

Аналог министерства счастья создали на Камчатке.

«Известия» сообщили, что его назвали министерством социального благополучия и семейной политики.