Россияне поддержали Путина в выборе дальнейшего пути развития страны

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Он подчеркнул, что люди увидели реальные результаты работы команды президента, правительства, судов, парламентариев, властей в регионах и муниципалитетах.

«Строятся новые школы и сады, возводятся больницы и спортивные комплексы, совершенствуется транспортная инфраструктура», - перечислил Колунов.

Депутат добавил, что Россия укрепила свои позиции на международной арене, оказала успешное противостояние санкционному давлению со стороны западных стран и последовательно отстаивает свои ценности и традиции в зоне проведения специальной военной операции.

Колунов подчеркнул, что россияне выбрали курс на дальнейшее развитие страны под руководством Путина и поддержали главу государства во всех его начинаниях.

Инаугурация президента России Владимира Путина прошла во вторник, 7 мая, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. После принесения присяги российский лидер официально вступил в свои полномочия.

В своем обращении к гражданам Путин поблагодарил всех за оказанное доверие и пообещал приложить все силы для защиты страны и продолжить служение народу.