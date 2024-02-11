11 февраля 2024, 18:28

Россияне перестали «жить одним днем», повысив свою финансовую грамотность

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Россияне стали больше экономить и осознаннее относиться к заемным средствам. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков финансового портала «Выберу.ру».

Почти каждый пятый респондент - 19% - начал сокращать повседневные расходы, чтобы положить деньги на депозит. Кредитками с беспроцентным периодом для текущих нужд пользуются 13% опрошенных.

Между тем 22% участников опроса живут от зарплаты до зарплаты и пользуются займами, а еще 17% не имеют накоплений, но не берут деньги у банков. Вообще не распределяют финансы и делают спонтанные покупки в долг 6% анкетированных.

«Люди более осознанно относятся к заемным средствам. Отход от принципа „живем одним днем“ и взвешенное принятие финансовых решений отражает рост финансовой грамотности среди россиян», - заявил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Он добавил, что стремление россиян к финансовой стабильности растет. Они интересуются вкладами и ищут выгодные денежные решения.

При этом ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин рассказал, что банковские вклады не смогут покрыть реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать. Он уточнил, что главное достоинство вкладов - надежность и возможность точно понять, какую сумму вы получите.

Исследования Долги Банки Опросы Зарплаты Деньги
11 февраля 2024, 18:53
Краснодарский край выбился в лидеры по доходам гостиниц и отелей в России
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Гостиницы России в 2023 году заработали на 15% больше, чем в предыдущем. В лидерах оказались Краснодарский край, Москва и Петербург, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отели Краснодарского края заработали 163,5 миллиарда рублей. Заработок гостиниц в столице составил 121,4 миллиарда, в Санкт-Петербурге - 58,2 миллиарда рублей.

«Выручка отелей в целом по России выросла по сравнению с 2022 годом, но увеличились и затраты», - отметило издание.

Меньше всего заработали отели Ненецкого автономного округа, Тувы, Калмыкии, Чукотки и Ингушетии.

Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург вошли в топ популярных направлений у россиян в период новогодних праздников в 2024 году. Пользовались спросом туры в Карелию и Великий Устюг. Среди зарубежных курортов высокий спрос имели Египет, Таиланд, Куба, Шри-Ланка и ОАЭ.

Санкт-Петербург Рубль Отели Доходы Россия Москва
11 февраля 2024, 18:46
Сергей Лазарев пообещал оплатить диско-бабушке из Сыктывкара аренду квартиры
РИА «Новости»
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Певец Сергей Лазарев узнал о непростой судьбе пожилой уроженки Сыктывкара Лидии Витальевны, которая прославилась в соцсетях зажигательным танцем на его концерте. Артист в беседе с Telegram-каналом «Звездач» пообещал найти и оплатить ей новое съемное жилье.

«У нее очень сложная ситуация: ей негде особо жить, комнату снимает за шесть тысяч рублей, где нет никаких удобств, только кровать и стул, от нее отказались все родственники, она инвалид. Мы сейчас ищем ей квартиру, снимем, я это оплачу», - сказал певец.

Лазарев уточнил, что видео с танцующей бабушкой снял его звукорежиссер. По окончании выступления он показал ролик артисту. Кадры с диско-бабушкой на концерте посмотрели уже свыше 13 миллионов человек.

Ранее исполнитель Джиган и модель Оксана Самойлова захотели помочь Лидии Витальевне исполнить ее заветную мечту. Пенсионерка под бой новогодних курантов загадала желание: поехать в Москву и посетить там концерт какого-нибудь артиста.

Сергей Лазарев Недвижимость Москва
11 февраля 2024, 17:25
«Ослушался приказа США». Захарова ответила на хамские заявления Шольца об интервью Путина
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Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией ответила канцлеру Германии Олафу Шольцу и британскому премьер-министру Риши Сунаку на их хамские заявления об интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Слова дипломата привел сайт kp.ru.

Премьеры Соединенного Королевства последних лет - «люди безвольные». Они «послушно вальсировали, увлекаемые Вашингтоном в сторону будуара», подчеркнула Захарова. Она высказалась и про немецкого канцлера.

«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса», - иронично заявила дипломат.

Недавно канцлер ФРГ раскритиковал интервью Путина Карлсону, назвав его «лживым» и «смехотворным». Пользователи Сети не согласились с Шольцем.

Вслед за ним беседу раскритиковал Риши Сунак. Он заявил, что гордится тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину.

Германия США Великобритания Интервью Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 16:39
Мечту диско-бабушки из Сыктывкара исполнят Джиган и Оксана Самойлова
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Модель Оксана Самойлова и исполнитель Джиган решили исполнить мечту диско-бабушки Лидии Витальевны из Сыктывкара. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Поездка в Москву была новогодней мечтой пенсионерки, которая хотела посетить концерт какого-либо артиста. Такие мероприятия - главная радость в жизни одинокой женщины. В ее родном городе об этом знают, поэтому пускают пенсионерку на концерты бесплатно. Там она устраивает зажигательные танцы, за что ее прозвали диско-бабушкой.

Однако пенсия женщины в 15 тысяч рублей не дает ей возможности посетить столицу. Этих средств едва хватает на скромную комнату в общежитии. Бабушке помогают местные жители, так как близкие от нее отказались.

Оксана Самойлова сама родом из Ухты в Республике Коми. Модель прониклась историей землячки и решила пригласить женщину в Москву. Самойлову поддержал Джиган.

Летом 2023 года рэп-исполнитель выступил перед пассажирами московского метрополитена. Артист исполнил несколько композиций из своего альбома.

Пенсионеры Концерты Женщины Москва

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