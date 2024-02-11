Россияне перестали «жить одним днем», повысив свою финансовую грамотность

Почти каждый пятый респондент - 19% - начал сокращать повседневные расходы, чтобы положить деньги на депозит. Кредитками с беспроцентным периодом для текущих нужд пользуются 13% опрошенных.

Между тем 22% участников опроса живут от зарплаты до зарплаты и пользуются займами, а еще 17% не имеют накоплений, но не берут деньги у банков. Вообще не распределяют финансы и делают спонтанные покупки в долг 6% анкетированных.

«Люди более осознанно относятся к заемным средствам. Отход от принципа „живем одним днем“ и взвешенное принятие финансовых решений отражает рост финансовой грамотности среди россиян», - заявил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Он добавил, что стремление россиян к финансовой стабильности растет. Они интересуются вкладами и ищут выгодные денежные решения.

При этом ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин рассказал, что банковские вклады не смогут покрыть реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать. Он уточнил, что главное достоинство вкладов - надежность и возможность точно понять, какую сумму вы получите.