Россияне отправили миллион обращений в Лигу безопасного интернета в 2024 году

По ее словам, в 2024 году число обращений по поводу живодерских сайтов выросло в три раза по сравнению с 2023-м. Количество экстремистского контента увеличилось в 1,5 раза, а информации с оскорблением чувств верующих - в два раза.

«Также много обращений частного характера, когда люди столкнулись с различными правонарушениями в сети Интернет: это травля, распространение их персональных данных, преступления педофильского характера», - сказала Мизулина.

Она отметила, что над каждым обращением работает команда юристов. Они готовят документы и запросы в органы власти.

Ранее Мизулину возмутило обсуждение песни «Сигма-бой» в Госдуме. По ее словам, внимание следует заострить на других проблемах.