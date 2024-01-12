Россияне отправили друг другу миллиарды виртуальных подарков в «Одноклассниках»

Только в период с 30 декабря по 1 января пользователи поздравили друг друга с помощью 1,2 миллиарда подарков. Больше всего виртуальные сувениры дарили жители Подмосковья, Краснодарского края, Самарской, Нижегородской и Ленинградской областей. За праздники в Сети пользователи отправили свыше 2,5 миллиарда подарков.

Один из россиян отличился и поздравил близких неоднократно. В период с 30 декабря по 9 января он отправил 214 тысяч подарков.

Пользователи охотно делились фотографиями и сообщениями - число публикаций 1 января возросло на 39% по сравнению с 30 декабря. Россияне чаще всего публиковали изображения встречи праздника, новогоднего стола и декора елок. Активность в «Одноклассниках» начала снижаться только к 3 января.

Ранее соцсеть предоставила возможность скрывать контент на странице от посторонних. Разработчики также усовершенствовали портал и запустили модель на основе машинного обучения , которая защищает пользователей от навязчивого общения.