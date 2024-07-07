07 июля 2024, 00:06

Россияне отметят праздник Ивана Купалы. Что нельзя делать 7 июля?

РИА «Новости»
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В России не перестали отмечать древнеславянский языческий праздник Ивана Купала. Он приходится на особую дату — день летнего солнцестояния 7 июля. В этот день было принято вести себя определенным образом, чтобы не прогневать Высшие силы и не навлечь на себя и своих близких беды, болезни и несчастья.

Символов и значений, которые восходят еще к язычеству, у этого праздника много, так как изначально его связывали с поклонением природным богам и обрядами в честь солнца и огня. Это, в частности, прыжки через костры, плетение и опускание венков на воду, на которых гадали на судьбу, любовь и замужество. Но в этот день существовали и особые запреты. Их нарушение могло обернуться бедой, как верили наши предки.

На Ивана Купалу нельзя было собирать ягоды и грибы, которые считались «злыми», ядовитыми в этот день. Запрещено было спать на земле, а также ссориться с родными и близкими, чтобы потом еще семь лет с ними не враждовать. Нельзя было хвастаться собственными достижениями и успехами своих детей, чтобы не сглазили.

В числе запретов также стирка белья (к утопленнику в доме), стрижка для женщин и бритье для мужчин, чтобы не укоротить себе жизнь. Брать и давать в долг, что-то дарить или подавать тоже было запрещено, чтобы избежать будущей бедности.

Ранее религиовед Инна Маслаченко рассказала, в чем суть и какая история у Иванова дня.

Праздники Запреты Россия
06 июля 2024, 23:06
Экс-заместитель Шойгу опровергла слухи об отъезде из России
РИА «Новости»
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Экс-заместитель министра обороны Татьяна Шевцова прокомментировала информацию об отъезде во Францию. В беседе с ТАСС она сообщила, что находится в Москве.

«Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире. Конечно, это все (информация об отъезде во Францию - прим. ред.) неправда» - сказала она.

Шевцову назначили на пост замминистра обороны с августа 2010 года. В июне президент России Владимир Путин уволил заместителей главы Минобороны Николая Панкова и Татьяну Шевцову. В ее обязанности входили вопросы, связанные с финансовым обеспечением Вооруженных сил РФ.

В мае экс-глава Минобороны Сергей Шойгу заступил на должность секретаря Совета безопасности РФ. Пост главы оборонного ведомства занял вице-премьер Андрей Белоусов.

Россия Франция
06 июля 2024, 19:10
Размер единого пособия на детей назвали в Минтруде
РИА «Новости»
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Размер ежемесячного единого пособия на детей до достижения 17 лет в России составляет порядка 15 тысяч рублей в месяц. Об этом на демографическом форуме «Россия — семья семей» в Муроме сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова привело РИА «Новости».

Он напомнил, что единым пособием является выплата в размере одного прожиточного минимума, которая положена нуждающимся семьям с момента рождения ребенка до достижения им 17 лет.

«Это порядка 15 тысяч рублей в среднем по стране, выплата ежемесячная. Это значимая мера поддержки, которая сегодня позволяет выравнивать ситуацию в семьях», - сказал глава ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законопроект о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки до 2030 года.

Таким образом, россияне до 31 декабря 2030 года в случае рождения третьего или последующих детей получат 450 тысяч рублей на частичное или полное погашение ипотечных кредитов.

Размер ежемесячного единого пособия на детей до достижения 17 лет в России составляет порядка 15 тысяч рублей в месяц. Об этом на демографическом форуме «Россия - семья семей» в Муроме сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова привело РИА «Новости».

Дети Выплаты в России
06 июля 2024, 18:44
Выставка-форум «Россия» стала одним из самых посещаемых мест планеты
РИА «Новости»
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Проходящая на ВДНХ международная выставка-форум «Россия» попала в топ-10 самых посещаемых мест планеты. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщило РИА «Новости».

«Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка „Россия“ за это время вошла в десятку самых посещаемых мест планеты», - отметил он.

Накануне стало известно, что со дня открытия выставки ее посетили 18 миллионов посетителей , 18-миллионным гостем стала школьница из Владимира. Девочка приехала в Москву со своей семьей. В качестве подарка ей вручили сертификат на путешествие в Омскую область.

Торжественное открытие выставки «Россия» состоялось в ноябре 2023 года. Ее планировали проводить до 12 апреля текущего года. Президент Владимир Путин поручил продлить работу форума на ВДНХ до 8 июля.

Выставки Россия ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва
06 июля 2024, 15:15
Компенсировать покупку кондиционера семьям с детьми предложили в Госдуме
РИА «Новости»
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Семьям с детьми за покупку техники необходимо ввести налоговый вычет. С такой инициативой к министру финансов Антону Силуанову обратился вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков, сообщил Life со ссылкой на письмо депутата.

Автор идеи подчеркнул, что высокая температура в квартирах и домах несет большие риски для детей - им грозит обезвоживание от перегрева или солнечный удар. Кроме того, духота опасна для людей с болезнями сердца, у которых сгущается кровь.

Решить ситуацию может установка кондиционера. Но позволить себе технику могут не все.

«По оценкам Минтруда, в России из общего числа бедных более 80% составляют семьи с детьми. Учитывая, что покупка и установка кондиционера может составлять более 30−50 тысяч рублей, для многих семей с детьми он недоступен», - подчеркнул Даванков.

Депутат предложил ввести налоговый вычет за покупку техники и монтаж системы, чтобы компенсировать затраты семей. Это не только улучшить их жилищные условия, но и снизит риск заболеваний у детей.

Ранее вице-спикер Госдумы внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о введении обязательного медицинского освидетельствования для водителей, достигших возраста 80 лет. Он пояснил, что к этому возрасту у человека снижаются реакции, а также возникают заболевания, с которыми за руль садится нельзя. По мнению депутата, предлагаемая мера снизит риски аварий на дорогах.

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