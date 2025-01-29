Россияне останутся без длинных выходных в феврале и марте

Россияне отдохнут всего по два дня, так как нерабочими будут 22 и 23 февраля, а также 8 и 9 марта.

Это объясняется тем, что День защитника Отечества выпадает на воскресенье, который является выходным днем при стандартной пятидневной рабочей неделе. Международный женский день - на субботу.

При этом дополнительные выходные сохраняются, но переносятся на 8 мая и 13 июня соответственно, чтобы продлить праздничные дни.

По словам Дударева, это позволит обеспечить россиянам более удобный график отдыха, сделать длинные выходные более сбалансированными и провести те же майские праздники, например, на природе.

Эксперт отметил, что это важно «и в части нагрузки на экономику, когда слишком длинные праздничные периоды в первой половине года могут повлиять на рабочие процессы, и в части учета климатических особенностей нашей страны».

Ранее Дударев назвал июль и октябрь самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году.