29 января 2025, 03:51

Россияне останутся без длинных выходных в феврале и марте

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Россияне останутся без привычных длинных выходных в феврале и марте благодаря оптимизации производственного календаря. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

Россияне отдохнут всего по два дня, так как нерабочими будут 22 и 23 февраля, а также 8 и 9 марта.

Это объясняется тем, что День защитника Отечества выпадает на воскресенье, который является выходным днем при стандартной пятидневной рабочей неделе. Международный женский день - на субботу.

При этом дополнительные выходные сохраняются, но переносятся на 8 мая и 13 июня соответственно, чтобы продлить праздничные дни.

По словам Дударева, это позволит обеспечить россиянам более удобный график отдыха, сделать длинные выходные более сбалансированными и провести те же майские праздники, например, на природе.

Эксперт отметил, что это важно «и в части нагрузки на экономику, когда слишком длинные праздничные периоды в первой половине года могут повлиять на рабочие процессы, и в части учета климатических особенностей нашей страны».

Ранее Дударев назвал июль и октябрь самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году.

Отдых Россия Работа 23 февраля 8 Марта
28 января 2025, 22:26
Вейпы в России будут под запретом. Что такое болезнь EVALI, от которой умирают люди
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Минздрав, Госдума и Роспотребнадзор запустили законопроект о полном запрете вейпов в России. Они опасны болезнью EVALI, которую так и прозвали недугом вейперов. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в разговоре с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказал, что это такое.

Болезнь EVALI (electronic-cigarette of vaping product use associated lung injury) - это острое повреждение легких, вызванное потреблением электронных сигарет и вейпов. Как пояснил Овечкин, оно может развиться у человека независимо от сроков и интенсивности парения.

«Заболевание может протекать достаточно тяжело, может потребоваться госпитализация. В определенной степени его клиника связана отчасти с клиникой ковида. При этом также у человека может быть температура, кашель и, что самое важное, может снижаться насыщение крови кислородом - сатурация», - отметил врач.

Он добавил, что в этом случае может потребоваться лечение в стационаре. Проблемой пока является то, что заболевание мало очень изучено.

«Какой-то связи, кроме ситуационной, с тем, что люди действительно употребляли вейп, не выявлено. То есть реальные факторы, реальные вещества, которые могли бы вызвать данные заболевания, так и не были обнаружены, несмотря на все усилия ученых не только в России, но и за рубежом», - подчеркнул Овечкин.

В России случаев смерти от EVALI не регистрировали, хотя были острые отравления. При этом за рубежом такое случаи уже фиксировали.

Курение Болезни Минздрав Врачи Запреты Роспотребнадзор Россия
28 января 2025, 18:51
Патриарх Кирилл призвал запретить сатанизм в России
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в поддержку идеи запрета сатанизма в России как экстремистского движения. Об этом он заявил на открытии XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

Патриарх счел недопустимым, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международные движения сатанистов, ведут активную деятельность в стране. Речь идет о проведении обрядов, вербовке молодежи и открытой регистрации групп в сообществах и социальных сетях.

«В зоне проведения специальной военной операции, на линии огня, наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами», - отметил предстоятель РПЦ.

По мнению патриарха Кирилла, государство должно противодействовать распространению оккультизма среди населения, а также навязыванию через рекламу религиозных учений и практик.

Особенно внимательно, по его словам, нужно отслеживать информацию о проведении неоязыческих мероприятий в образовательных организациях.

Гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников ранее призвал издать законы против практикующих различные эзотерические практики специалистов. В Госдуме также все чаще стали звучать предложения о запрете рекламы услуг тарологов и нумерологов на законодательном уровне.

Религия Патриарх Кирилл
28 января 2025, 15:38
В Белогорске начали войну с воронами
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В Амурской области власти Белогорска заказали биоакустические и лазерные отпугиватели, а также искусственные чучела, чтобы прогнать загадивших город ворон. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Станислав Мелюков.

Он рассказал, что в детском саду на Северной улице пожаловались на птиц, прилетающих ночевать. Детям они не угрожают, однако за несколько дней покрыли пометом почти всю территорию. С той же проблемой столкнулись и в районе городской администрации.

«Вроде как и смешно, наверное, читать про такие проблемы, но, на самом деле, не очень весело. Приходится решать и их», - заявил Мелюков.

Он подчеркнул, что убивать птиц петардами и вешать их тела городские власти не будут.

Прошлой осенью на террор со стороны ворон пожаловались жители Люберец. Пернатые бандиты принялись закидывать камнями их самих и припаркованные автомобили.

Орнитолог объяснила поведение птиц местью - предположительно, за разоренные кем-то гнезда.

Птицы Детские сады
28 января 2025, 13:48
Все фракции Госдумы выступили за полный запрет вейпов в России
РИА «Новости»
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С инициативой о полном запрете вейпов в России выступили все фракции Госдумы. Об этом на пленарном заседании заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщило РИА «Новости».

«Нам надо провести диалог с правительством с тем, чтобы выйти уже на законодательную инициативу», - подчеркнул он.

Володин призвал всех объединить возможности, чтобы добиться запрета.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев , в свою очередь, заявил, что на вейпы подсели за последние несколько лет десятки миллионов россиян, в том числе дети. Это нанесло огромный удар по здоровью граждан. Он указал на необходимость ограничения продажи этих товаров, запрета на их ввоз в страну и производство на территории России.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ранее уточнила, что проблема увлечения подростков вейпами носит комплексный характер, поэтому решать ее необходимо с разных сторон.

Курение Госдума РФ Запреты

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