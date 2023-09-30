Технические сбои в работе мобильных операторов разочаровали россиян
Больше половины россиян остались недовольны работой мобильных операторов в стране. Основой причиной такой статистики стали технические сбои. Однако качество товаров, купленных в интернет-магазинах, многих устроило, уточнили сотрудники системы мониторинга Brand Analytics.
В публикации подчеркнули, что геосервисы и другие отзовики показали исключительно положительную картину о работе онлайн-магазинов. Так, качество товаров практически не вызывало нареканий, поэтому подавляющее большинство оценок оказались положительными (97%).
«Основные источники позитивных отзывов – это маркетплейсы, где потребители обычно сразу после покупки товара делятся своими впечатлениями», - обратили внимание аналитики.
Также 77% опрошенных указали на хороший уровень услуг в финансовой сфере. Основными источниками отзывов стали магазины мобильных приложений и геосервисы.
«Организации финансового сектора традиционно предоставляют сотрудникам высокие зарплаты и хорошие бонусы, что делает их привлекательными местами работы и способствует высоким оценкам от нынешних и бывших сотрудников», - объяснили в компании.
В рамках исследования аналитики изучили около 14 миллионов отзывов, которые оставили оставленных россиянами в августе 2023 года на маркетплейсах, геосервисах, в магазинах мобильных приложений и на сайтах-отзовиках.
Ранее онлайн-магазины заявили о готовности оказать поддержку «Почте России». Маркетплейсы предложили закупать у организации сервисы и услуги на 33,5 миллиарда рублей в 2024 году. Подобная мера станет заменой инфраструктурному платежу.