Россияне оценили способность Путина установить стабильность в стране

«В ходе последнего (мартовского) замера оба показателя достигли двухлетнего максимума: 80% считают, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, 79% - развитие страны», - указали авторы исследования.

Около 13% опрошенных усомнились в том, что президент сможет обеспечить стабильность, а еще 15% отрицательно высказались о развитии страны. Примерно 76% респондентов проголосовали за то, что у Путина есть план действий по улучшению экономики. Около 14% убеждены в обратном.

Еще 81% россиян согласился с тем, что действующий президент не является идеальным политиком, но лучше других подходит на роль главы государства.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал сверхпозитивными оценки политического образа Путина. По его словам, президент на протяжении долгих лет являлся не только главой государства, но и самым популярным политиком национального масштаба.