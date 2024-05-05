Россияне назвали Пасху третьим по важности праздником

«Пасха входит в топ-3 наиболее важных праздников для россиян (29%), уступая Дню Победы (61%) и Новому году (58%)», - отметили в сообщении.

В 2024 году, согласно данным исследования, Христово воскресение планировали отмечать 85% граждан страны. При этом 55% опрошенных заявили, что на праздник будут заниматься приготовлением блюд, 36% - принимать гостей или, наоборот, отправляться к друзьям, освящать куличи и яйца в церкви планировали 20% респондентов, посещать кладбище - 18%, делать подарки близким - 8%, идти на всенощное бдение - 8%.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил россиян с Пасхой и пожелал жителям страны здоровья, счастья и благополучия.