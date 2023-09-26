Россияне назвали худшим качеством своих начальников неумение ставить задачи

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В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи человек старше 18 лет. Самым распространенным раздражителем в своем начальнике россияне назвали неумение ставить задачи. Так ответили 23% опрошенных. Еще 17% не устроило, что руководитель перекладывал на них свои обязанности, а 16% - его личные качества.

По 15% ответили, что их раздражало плохое отношение к сотрудникам, готовность подставить их и злоупотребление полномочиями. На привычку звонить в нерабочее время пожаловались 14% опрошенных, на трудоустройство родственников и перекладывание их работы на других - 12%. Неуместный юмор и безответственные решения раздражали по 10% трудящихся.

Те, кто ценил своих начальников, объясняли это их профессионализмом, хорошим отношением к коллективу и ответственностью в работе. Такие положительные черты назвали 37%, 35% и 34% россиян. Каждому третьему пришлась по душе нацеленность начальства на результат.

Заработанные деньги россияне предпочли хранить в рублях. Только 6% участников опроса делали сбережения в долларах.

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