Россияне назвали главное желание перед выходом на пенсию

Читайте нас в:

Около 45% россиян ответили, что хотели бы накопить денег перед выходом на пенсию. Второй по значимости целью стали строительство дома (25%) и покупка квартиры (24%). Кроме того, часть граждан России поделились своими планами на освоение нового хобби (22%) и открытие бизнеса (18%).

Выучить новый язык, купить дачу или переехать в другой город захотели по 13% опрошенных. Многие респонденты также заявили о желании отправиться в кругосветное путешествие (11%) и получить высшее образование (6%).

Строительство дома оказалось приоритетной темой у группы от 30 до 40 лет, а накопление денег перед пенсией - у россиян в возрасте от 40 до 50 лет и старше. Молодые жители РФ до 30 лет чаще всего заявляли о желании купить квартиру и освоить новое хобби.

Ранее исследование «Росгосстраха» и «Зарплаты.ру» показало, что большинство жителей России отказываются брать больничный в случае болезни. Опрашиваемые сообщили, что при плохом самочувствии работают из дома или лечатся прямо на рабочем месте.