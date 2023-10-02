Россияне назвали главное желание перед выходом на пенсию
Наибольшее число опрошенных россиян назвали в качестве своей цели перед пенсией накопление денег на безбедную старость. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы «Работа.ру» и «СберНПФ», сообщил РБК.
Около 45% россиян ответили, что хотели бы накопить денег перед выходом на пенсию. Второй по значимости целью стали строительство дома (25%) и покупка квартиры (24%). Кроме того, часть граждан России поделились своими планами на освоение нового хобби (22%) и открытие бизнеса (18%).
Выучить новый язык, купить дачу или переехать в другой город захотели по 13% опрошенных. Многие респонденты также заявили о желании отправиться в кругосветное путешествие (11%) и получить высшее образование (6%).
Строительство дома оказалось приоритетной темой у группы от 30 до 40 лет, а накопление денег перед пенсией - у россиян в возрасте от 40 до 50 лет и старше. Молодые жители РФ до 30 лет чаще всего заявляли о желании купить квартиру и освоить новое хобби.
Ранее исследование «Росгосстраха» и «Зарплаты.ру» показало, что большинство жителей России отказываются брать больничный в случае болезни. Опрашиваемые сообщили, что при плохом самочувствии работают из дома или лечатся прямо на рабочем месте.