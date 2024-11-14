14 ноября 2024, 09:25

Россияне начали снимать стресс кальмарами и гребешками

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Россияне стали чаще покупать моллюсков. Продажи осьминогов, кальмаров, мидий и гребешков за семь месяцев выросли в натуральном выражении на 19% по сравнению с прошлым годом, сообщил РБК.

В денежном выражении в сравнении с 2023 годом продажи увеличились на 25%.

В аналитической компании NTech рост популярности блюд с моллюсками связали с ростом доходов россиян. По мнению экспертов, потребители стремятся разнообразить свое меню «интересными и необычными» продуктами.

Еще одной причиной для возросшего спроса на моллюсков мог стать тренд «на маленькие радости» на фоне стресса, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Также на ситуацию на рынке могло повлиять подорожание рыбы и креветок, отметили в компании-импортере морепродуктов Defa Group.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев заверил россиян, что красная рыба и икра не подорожают к Новому году. По его словам, цены повышают благодаря спекуляциям и слухам.

Еда Экономика Продукты
14 ноября 2024, 08:35
«Многовнуковым» бабушкам в России предложили давать общественные награды
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Дедушки и бабушки, у которых много детей и внуков, будут получать награды. Власти подготовили проект стратегии демографической и семейной политики до 2036 года. Как сообщил РБК, в планах — улучшить условия получения материнского капитала и сделать процесс выплаты алиментов более эффективным.

Дедушки и бабушки, у которых много детей и внуков, будут получать награды. Власти подготовили проект стратегии демографической и семейной политики до 2036 года. Как сообщил РБК , в планах - улучшить условия получения материнского капитала и сделать процесс выплаты алиментов более эффективным.

Стратегия направлена на достижение нескольких ключевых задач: увеличение рождаемости для сохранения численности населения, поддержка и защита семьи как основы общества, укрепление семейных ценностей и института брака.

Реализация документа рассчитана на два этапа. Первый продлится с 2025 по 2030 год, а второй - с 2031 по 2036 год.

По мнению авторов проекта, чтобы укрепить в обществе идею семьи, нужно использовать ее образ в региональных и федеральных медиа, в том числе рекламе; расширить программы психологической поддержки семей, чтобы предотвратить разводы; создавать и распространять в сети материалы, которые будут полезны и интересны родителям с детьми.

Также планируется введение общественных наград для «многодетных и многовнуковых» дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек.

Согласно данным, представленным в стратегии, на данный момент 67% граждан России считают, что крепкая семья - это самая значимая ценность. Однако среди молодых людей в возрасте до 24 лет такого мнения придерживаются лишь 57% респондентов.

Одна из ключевых целей стратегии - совершенствование системы поддержки семей с детьми. Согласно результатам социологических исследований, одним из главных препятствий для рождения детей является отсутствие жилья или плохие условия.

В рамках стратегии также предлагается разработать меры, которые помогут родителям совмещать заботу о детях с профессиональной деятельностью, включая получение образования.

Ранее в России предложили разрешить тратить средства материнского капитала на образование родителей. Инициатива позволит семьям увеличить свои доходы.

Дети Награды Пенсионеры Россия
14 ноября 2024, 08:19
Законопроект о о спецсчетах для выплат иноагентам внесут в ГД 14 ноября
РИА «Новости»
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Парламентарии внесут в Госдуму законопроект о контроле за деятельностью иноагентов. После принятия инициативы они не смогут получать авторские вознаграждения из России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что список иноагентов на данный момент насчитывает 491 человека. Володин объяснил, что эти люди продолжают оскорблять страну и россиян.

«Не стесняясь, рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины», - добавил он.

Спикер ГД назвал такое поведение недопустимым. По его словам, после принятия инициативы доходы от творческой деятельности иноагентов будут поступать на рублевый счет, и находящимися на нем деньгами можно будет распоряжаться только после отмена статуса иностранного агента.

«По решению суда возможно зачисление средств в бюджет. Ставим перед собой задачу - на следующей неделе приступить к рассмотрению законопроекта в первом чтении», - подчеркнул Володин.

Ранее Госдума приняла во втором и в третьем чтениях законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Сайты с пропагандирующими воздержание от деторождения материалами включат в список запрещенной информации Роскомнадзора.

Госдума РФ Иноагенты
14 ноября 2024, 00:46
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Unsplash
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Мессенджер Telegram перестал нормально функционировать у некоторых пользователей. Это следует из данных портала Downdetector.

Исходя из информации сервиса, количество жалоб сильно увеличилось после полуночи.

Мессенджеры Telegram Работа
13 ноября 2024, 14:12
Помощь вместо осуждения. Алкоголиков предложили отправлять на реабилитацию с детьми
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Создание в России центров, где родители смогут проходить реабилитацию, не расставаясь с детьми, — хорошая идея. Об этом 360.ru рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, подобные учреждения уже есть в некоторых регионах страны, в них разработана специальная программа для того, чтобы не разлучать семьи.

«На практике это происходит на добровольной основе, то есть предлагают пройти такой курс реабилитации-лечения и вместе с ребенком какое-то время прожить в центре, где помогают одновременно всей семье», - пояснила она.

В первую очередь такие центры создавались для алкоголиков и наркоманов, отметила Мишонова. Она подчеркнула, что дети зависимых людей сильно страдают. Создание подобных центров - попытка государства обратить внимание на эту большую проблему.

«У нас нет принудительного, как было в советское время, лечения, трудоустройства таких взрослых, поэтому, исходя из сегодняшнего законодательства, есть предложение сделать возможным вот такой способ реабилитации семьи», - отметила Мишонова.

Уполномоченный по правам ребенка напомнила, что сейчас все министерства и ведомства борются за сохранение семьи, предлагают родителям разные варианты помощи и лечения. Не все добровольно соглашаются на это.

«Алкоголики и наркоманы забывают про детей, что их нужно кормить, одевать, обувать, вообще заниматься ими, и дети оказываются фактически брошенными. Я думаю, что есть люди, которым реально нужна помощь. <…> [Необходима] рука поддержки, когда мы не осуждаем, а когда мы предлагаем пути выхода и при этом не разлучаем семью», - отметила Мишонова.

Ранее в России предложили провести инспекцию органов опеки и попечительства.

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала навести порядок в этой сфере.

Дети Семья Россия

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