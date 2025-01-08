Россияне начали массово наряжать детей в костюмы убийц из «Игры в кальмара»
Детей в России стали массово наряжать в костюмы убийц из сериала «Игра в кальмара». Этот образ оказался одним из самых популярных на новогодних елках, сообщил Telegram-канал Shot.
По словам родителей, дети в восторге от такого подарка. Школьники и детсадовцы фотографируются в масках и с пластиковым оружием у новогодних елок.
«Продавцы на фоне хайпа после выхода нового сезона южнокорейского сериала в среднем подняли цены на атрибутику на 40%», - написали авторы поста.
Сейчас костюмы стоят от трех до пяти тысяч рублей.
Одновременно с этим психологи предупредили, что сериал опасен для детской психики из-за демонстрации насилия. Тем более нежелательно копировать его героев.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил устроить «Игру в кальмара» для южнокорейского правительства. Так он отреагировал на новость о поддержке импичмента исполняющего обязанности президента Хан Док Су, сообщил Ura.ru.