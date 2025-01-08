Россияне начали массово наряжать детей в костюмы убийц из «Игры в кальмара»

Читайте нас в:

По словам родителей, дети в восторге от такого подарка. Школьники и детсадовцы фотографируются в масках и с пластиковым оружием у новогодних елок.

«Продавцы на фоне хайпа после выхода нового сезона южнокорейского сериала в среднем подняли цены на атрибутику на 40%», - написали авторы поста.

Сейчас костюмы стоят от трех до пяти тысяч рублей.

Одновременно с этим психологи предупредили, что сериал опасен для детской психики из-за демонстрации насилия. Тем более нежелательно копировать его героев.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил устроить «Игру в кальмара» для южнокорейского правительства. Так он отреагировал на новость о поддержке импичмента исполняющего обязанности президента Хан Док Су, сообщил Ura.ru.