Россияне 6 ноября отметят день памяти иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Еще в XVII веке в России появились образы «Всех скорбящих Радость». Свое наименование они присвоили по строке из религиозных стихир в честь Богородицы. Впервые икону написал Иван Безмин, он стал изображать Деву Марию рядом со второстепенными фигурами, среди которых были нуждающиеся в помощи люди и ангелы, помогающие им.

Божественное чудо Икону написали в 1683 году, через пять лет после этого произошло первое чудо. Сестра патриарха Московского и всея Руси Иоакима Евфимия страдала от страшного заболевания, на боку у женщины была болезненная и незаживающая язва. Врачи не знали, как вылечить пациентку и она надеялась на помощь свыше. Когда Евфимия обратилась к Богородице, святая услышала ее мольбы, велела пойти в московский храм и отслужить перед образом «Всех скорбящих Радость». После этого женщина выздоровела.

О чем молитвы В большинстве случаев перед иконой просят об исцелении и о здоровье близких. Также к образу приходят в моменты отчаяния в надежде на утешение. Иногда верующие обращаются к Богородице за помощью в новых начинаниях. Последние годы многие приходят к иконе с молитвами об избавлении от зависимостей.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправил чудотворную Казанскую икону Богородицы в Казанский собор в столице. Он пригласил горожан и туристов отправиться туда и обратиться к этой святыне.