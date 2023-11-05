05 ноября 2023, 23:49

Россияне 6 ноября отметят день памяти иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

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Жители России отмечают 6 ноября день памяти иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В этом году он выпал на понедельник. Что значит торжество для христиан и почему так называется, рассказала газета «Известия».

Еще в XVII веке в России появились образы «Всех скорбящих Радость». Свое наименование они присвоили по строке из религиозных стихир в честь Богородицы. Впервые икону написал Иван Безмин, он стал изображать Деву Марию рядом со второстепенными фигурами, среди которых были нуждающиеся в помощи люди и ангелы, помогающие им.

Божественное чудо Икону написали в 1683 году, через пять лет после этого произошло первое чудо. Сестра патриарха Московского и всея Руси Иоакима Евфимия страдала от страшного заболевания, на боку у женщины была болезненная и незаживающая язва. Врачи не знали, как вылечить пациентку и она надеялась на помощь свыше. Когда Евфимия обратилась к Богородице, святая услышала ее мольбы, велела пойти в московский храм и отслужить перед образом «Всех скорбящих Радость». После этого женщина выздоровела.

О чем молитвы В большинстве случаев перед иконой просят об исцелении и о здоровье близких. Также к образу приходят в моменты отчаяния в надежде на утешение. Иногда верующие обращаются к Богородице за помощью в новых начинаниях. Последние годы многие приходят к иконе с молитвами об избавлении от зависимостей.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправил чудотворную Казанскую икону Богородицы в Казанский собор в столице. Он пригласил горожан и туристов отправиться туда и обратиться к этой святыне.

РПЦ Религия
06 ноября 2023, 00:00
Каждый стенд сделан с любовью. Что интересного увидели посетители выставки «Россия» на ВДНХ
РИА «Новости»
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Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября. Регионы страны представили свои достижения в разных областях — от производства до культуры. Посетители увидели на мероприятии много интересного.

Стенд Камчатки нашумел больше остальных регионов, представленных на форуме. Но не только Камчатка нашла, чем удивить. Так, на выставке Московской области представили интерактивные игры по решению управленческих задач. Также на стенде региона можно познакомиться с порталом «Добродел» - одним из самых крупнейших IT-проектов страны. И дети, и взрослые могут почувствовать себя руководителями регионов.

«Хочу сказать, что дети управляют регионом лучше, чем их родители, потому что у нас дети очень прошаренные в этом плане, все знают и играют на ура», - рассказала волонтер стенда Ксения Савицкая.

Постарались все Другие регионы сделали упор на культуру, историю и экономику. Но постарались все. Выставка позволяет совершить настоящее путешествие по России.

«В 75 павильоне все 89 регионов демонстрируют себя и свои экспозиции под одной крышей», - заявила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

Каждый стенд форума сделан с любовью. Некоторые регионы дали посетителям возможность попасть в сокровенные места. Например, Алтайский край показал горы, зелень и леопардов. Такое разнообразие позволило некоторым гостям задуматься о смене региона проживания. Кто-то захотел перебраться в Петербург, кто-то в Ростов-на-Дону, другие - в Тамбовскую область. И таких людей немало.

На выставке 4–5 ноября проходило цифровое шоу о разных эпохах жизни с рамках мероприятия Дни Москвы. Гостям рассказали, как происходили значимые исторические события города, менялись условия жизни москвичей и развивались образование и культура.

ВДНХ Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 20:58
«Минус 500 тысяч». Москвич потерял крупную сумму из-за отмены рейса в Стамбул
Unsplash
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Житель столицы Артур потерял крупную сумму денег из-за отмены авиакомпанией Turkish Airlines рейса из Москвы в Стамбул. Большое путешествие с супругой по Мексике пришлось отменить, рассказал москвич изданию msk1.ru.

Супруги должны были вылететь из Внуково в Стамбул, там у них был стыковочный рейс в Мехико. Турецкая авиакомпания отменила рейс, и даже не предложила альтернативного варианта. Все билеты эконом класса уже распродали, а за бизнес-класс пришлось бы доплатить еще полмиллиона рублей. На оба перелета Артур брал билеты через российского агрегатора, и они невозвратные.

«Я собирался по Мексике путешествовать, а там у меня все билеты невозвратные. <…> Половина отелей в связи с тем, что вышли сроки бесплатного возврата, тоже не вернут деньги. В общем, минус 500 тысяч из семейного бюджета», - поделился Артур.

Российская авиакомпания Red Wings сократила программу полетов между Россией и Израилем, сохранив рейсы из Москвы и Сочи. Эта мера связана с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Турция Туризм Самолеты
05 ноября 2023, 18:40
Читает стихи. Робот Арди представил стенд Пермского края на выставке «Россия»
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Человекообразный робот Арди представил стенд Пермского края на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Уникальную машину разработала компания «Дабл Ю Экспо». Создание длилось около года - в основу робота легло программное обеспечение с технологией Motion Capture, позволяющее воспроизводить эмоции и жесты человека.

«У Арди 600 микровыражений лица, он умеет эмоционально петь, знает много стихов пермских авторов и читает их с большим удовольствием», - рассказали пермские власти.

Взрослые и дети сделали селфи с роботом. Гости выставки получили массу впечатлений, ознакомившись со стендом Пермского края.

Посетителям международного форума представили уникальные продукты от отечественных производителей. Вкусный уголок открыли в павильоне Винной ярмарки. Гостям предложили попробовать и приобрести сыр от курганских монахов, алтайский мед, томскую жимолость и многое другое.

Пермский край Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 16:34
Вице-премьер Белоусов заявил о росте секторов экономики, обеспечивающих импортозамещение
unsplash.com
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Рост секторов экономики, обеспечивающих импортозамещение, ежемесячно составляет 5-7%, рассказал вице-премьер России Андрей Белоусов в рамках выставки-форума «Россия». Его слова привел ТАСС.

Речь идет о производстве оборудования, машиностроении и выпуске товаров временного пользования для населения, отметил Белоусов.

«Высокая динамика ненефтегазовых доходов говорит прежде всего о том, что у нас несырьевой экспорт достаточно быстро развивается», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее Белоусов сообщил, что в 2022 году Россия вступила в этап укрепления суверенитета. Для его обеспечения необходимо наличие эффективного производства, ресурсов для развития и современной инфраструктуры.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, доминировавшие ранее экономики «сдуваются» , а их на место приходят новые. В том числе Россия, подчеркнул министр.

Россия Правительство РФ Импортозамещение Выставка-форум «Россия»

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