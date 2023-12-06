06 декабря 2023, 03:10

Россиянам захотели запретить давать мальчикам женские имена

Unsplash
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Законопроект, который запрещает регистрировать детей под несоответствующими их полу именами, разработали в Государственной думе. Автором инициативы выступила первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, сообщили «Известия».

«Участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу. Так, например, при рождении девочки родители присвоили ей имя Михаил», - указали в пояснительной записке.

Сейчас при государственной регистрации рождения запрещено записывать имя ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, знаков, за исключением дефиса. Кроме того, нельзя использовать маты, ранги, должности и титулы.

Однако сотрудники ЗАГСа не могут отказать в регистрации имени ребенка, если родители «решили назвать мальчиков женскими именами, а девочек - мужскими», отметила Буцкая Автор законопроекта пояснила, что под его действие не подпадут имена, которые подходят и для мальчиков, и для девочек. Кроме того, не планируется запрещать давать девочкам такие имена, как Миша, Петра, Ивана и Романа.

Ранее родители из Набережных Челнов дали своей младшей дочери имя Россия-Святосия-Святороссия.

Дети Госдума РФ Россия
06 декабря 2023, 00:30
«Звучит как-то саркастично». Введение штрафов за оскорбление женщин назвали противоречием Конституции
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект об оскорблении чиновниками чувств женщин. Подобные действия законодатели оценили штрафом в 100 тысяч рублей. По мнению адвоката Марии Ярмуш, идея депутатов больше похожа на шутку и противоречит Конституции.

«Это звучит даже как-то саркастично. И я понимаю, что в этом предложении больше иронии, сарказма, шутки. Это даже не достойно законодательной инициативы. Просто хотят вызвать интерес в СМИ», - заявила юрист в разговоре с «360».

Адвокат пояснила, что по Конституции России мужчины и женщины равны. И любые проявления дискриминации могут оскорбить как женщин, так и мужчин.

«Поэтому, давая по половому признаку защиту одной части населения, тем самым ставятся в неравное положение мужчины, которые тоже могут оскорбиться», - добавила Ярмуш.

Ранее депутат Государственной думы Нина Останина поддержала предложение штрафовать чиновников за оскорбления женщин. Но, по мнению парламентария, эту инициативу вряд ли примут.

Идея партии «Новые люди» связана с участившимися предложениями депутатов по повышению рождаемости. Все чаще вместо поощрительных мер предлагаются ограничительные и карательные - например, ввести налог на бездетность или лишать материнского капитала женщин, которые поздно рожают первого ребенка. По мнению партии, сами такие заявления являются оскорбительными по отношению к женщинам. В связи с этим депутаты захотели ввести закон об оскорблении чувств женщин.

Штрафы Адвокаты Законы Госдума РФ Женщины
05 декабря 2023, 22:25
Симоньян предложила платить россиянкам за отказ от абортов
РИА «Новости»
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила государству платить отказавшимся от аборта женщинам сразу после появления ребенка на свет. Таким мнением российская журналистка поделилась в видео для Telegram-канала «Кеосаян Daily».

Симоньян завела откровенный разговор с мужчинами, чтобы обсудить потенциальный запрет абортов в стране. По ее словам, женщины могли бы спокойно рожать детей, если бы в стране для этого были созданы все необходимые условия.

Журналистка добавила, что сама она против абортов. При этом она не считает, что их запрет поможет спасти «многострадальную демографию» страны.

Симоньян отметила, что в жизни бывают разные ситуации, поэтому можно поощрить женщин на рождение ребенка. Она не исключила, что будущие матери могут передумать и не отдать потом малыше органам опеки.

«Но деньги все равно надо выплатить. Государство не обеднеет», - подчеркнула она.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что аборт может окончательно лишить женщину возможности стать матерью. Искусственное прерывание беременности уже назвали одной из причин увеличения количества бесплодных пар в России. Матвиенко добавила, что необходимо донести всю информацию о последствиях аборта до женщин, которые обращаются к врачам.

Дети Выплаты в России Женщины Россия
05 декабря 2023, 20:01
Мишустин указал на важность контроля за соцподдержкой участникам СВО
РИА «Новости»
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Предоставление социальной поддержки участникам спецоперации и их семьям нуждается в постоянном контроле. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании координационного совета по обеспечению нужд ВС.

«Важно постоянно отслеживать, как предоставляется социальная поддержка тем, кто рискует жизнью, их семьям - родителям, женам, детям. Особое внимание надо уделять своевременному финансированию этой сферы», - сказал он.

Ранее президент Владимир Путин назвал поддержку участников СВО одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека, писал RT. Он отметил, что общественники активно помогают людям в сложных ситуациях и добиваются справедливого решения проблем.

Сенатор Андрей Турчак предложил добровольцев спецоперации наделить в России теми же льготами, которые положены военнослужащим-контрактникам.

Выплаты в России Михаил Мишустин
05 декабря 2023, 19:46
Дом по программе реновации достроили на севере Москвы
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В Тимирязевском районе Москвы ввели в эксплуатацию дом по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Жилое здание расположено на Линейном проезде, 8а, в районе с хорошей транспортной доступностью: от дома до платформы Московского центрального кольца и первого Московского центрального диаметра Окружная можно дойти за 12 минут.

Новостройка состоит из двух секций. Здание покрыли бетонной плиткой под кирпич и алюминиевыми композитными панелями под темный камень. Все балконы и лоджии остеклены. Специально для кондиционеров рассчитаны отдельные металлические корзины.

Всего в новостройке 258 квартир: 72 однокомнатные, 112 двухкомнатных, 74 трехкомнатные. Отделка в помещениях полностью соответствует стандартам программы реновации.

На первых этажах дома находятся вестибюль, лифтовый холл, помещение для хранения средств для уборки, место для почтовых ящиков и технические помещения.

Дом оснастили современными грузопассажирские лифтами грузоподъемностью 1400 килограммов. Кроме того, в новостройке предусмотрены системы охраны и пожарная сигнализация.

На придомовую территорию высадили кустарники и деревья. Во дворе организовали зоны для прогулок с детьми и занятий спортом.

Ранее новостройку по реновации на 268 квартир ввели в эксплуатацию на западе Москвы.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве

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