04 января 2025, 09:44

Россиянам разъяснили нюансы оплаты больничного в новогодние праздники

РИА «Новости»
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Декан факультета права НИУ ВШЭ доктор юридических наук Вадим Виноградов рассказал, как в новогодние праздники оплачивается больничный. Его слова привел RT.

Профессор напомнил, что работнику для получения выплаты необходимо обратиться в поликлинику и оформить больничный лист. При расчете учитывают среднедневную заработную плату, страховой стаж и количество дней заболевания. Чем дольше сотрудник работал, тем более высокой будет сумма выплаты.

«То есть в случае стажа менее пяти лет пособие составит 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет - 80%, а стаже более восьми лет - 100%», - отметил Виноградов.

Также он добавил, что среднедневной заработок рассчитывают, исходя из доходов сотрудника за два года, предшествующих официальной дате начала заболевания. Таким образом, если больничный открыли с 1 января 2025 года, то будут учитываться доходы за 2023 и 2024 годы.

Ранее россиянам объяснили, почему 13-ю зарплату не сделают обязательной.

Праздники Работа Больничный
04 января 2025, 07:58
Сигнализация о неисправности сработала в экстренно севшем в Египте самолете
РИА «Новости»
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В экстренно приземлившемся самолете авиакомпании «Уральские авиалинии» в Шарм-эль-Шейхе сработала сигнализация о неисправности. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«При выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх - Екатеринбург 3 января во время набора высоты сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. В целях обеспечения безопасности полета экипаж воздушного судна решил вернуться в аэропорт Египта и произвел посадку», - заявили в компании.

Ранее стало известно, что самолет «Уральских авиалиний» Airbus A-321 в пятницу вечером после сообщения о технической неисправности экстренно приземлился в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх. Самолет летел в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров.

В «Уральских авиалиниях» отметили, что на время ожидания вылета в Екатеринбург пассажирам предоставили все необходимые услуги, в том числе размещение в отелях. Для отправки рейса перевозчик приготовил резервный борт.

Египет Самолеты
04 января 2025, 05:04
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ в 2025 году
РИА «Новости»
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Тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут в России в июле 2025 года. Об этом «Российской газете» сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

Он отметил, что с 1 июля индексация коснется тарифов на платежи за газ, электричество, воду и отопление. Средний рост по России составит около 12%. По словам Колунова, данное повышение заложили в федеральный бюджет на 2025–2027 годы.

«Процент, который я называю, является усредненным по стране, а окончательная цифра зависит от региональных комитетов», - добавил он.

Депутат также привел статистику Минстроя, согласно которой 43% сетей в России нуждаются в замене или модернизации. Для этих работ необходимо 4,5 триллиона рублей, которые возьмут в том числе с платежей населения за ЖКХ.

Ранее Минстрой РФ предупреждал, что размер платы за коммунальные услуги изменится с 1 июля 2025 года. Эксперт Дмитрий Бондарь напомнил, что за неуплату счетов по коммунальным услугам будут начисляться пени.

Бюджет России ЖКХ Электричество Газ Отопление Россия
04 января 2025, 03:07
Россиян предупредили о фальшивых вызовах в коллегию присяжных
Freepik
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Россиян стали вызывать якобы для участия в коллегии присяжных заседателей, для отказа от которого нужно перейти по ссылке и указать причины неявки. Схему мошенников в беседе с РИА «Новости» раскрыл руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист предупредил, что аферисты начали писать от имени сотрудников силовых структур. Также они отправляют на электронную почту якобы вызовы в правоохранительные или налоговые органы в связи с подозрением в соучастии в мнимом преступлении.

К так называемым «вызовам» мошенники прикрепляют активные ссылки, переход по которым дает им доступ к паролям от различных приложений, в том числе и банковским.

Чтобы избежать проблем, Хаминский посоветовал не вступать со злоумышленниками в диалог. Он отметил, что в случае неуверенности, от кого именно поступил звонок, лучше положить трубку. Также можно перезвонить в государственный орган и уточнить информацию.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали использовать новую схему для взлома мобильных телефонов. Россиянам предлагают установить приложение якобы для записи к врачу или оплаты счетов за услуги ЖКХ.

Суд Мошенничество
04 января 2025, 01:10
Тонкости выбора. Как не нарваться на шприцованное и крашенное мясо в магазине
РИА «Новости»
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Магазины и рынки переполнены мясом, но привлекательный внешний вид кусков может быть порой обманчив. Продавцы нередко вводят покупателей в заблуждение и подсовывают шприцованную или крашеную разделку, заявил в беседе с «Царьградом» мясник Алексей Иванов.

Производители иногда используют красители, чтобы скрыть недостатки мяса. Поэтому, нужно обращать внимание на слишком яркие оттенки куска, пятна или разводы на нем. Это значит, что на него наносили краску.

Он отметил, что поставщики шприцуют мясо специальными растворами, чтобы увеличить его вес или улучшить внешний вид. Такая смесь состоит из воды, соли, стабилизаторов и других добавок и она удешевляет продукт. Также в худшую сторону меняется и его качество.

По словам Иванова, если при нажатии на мясо появляется жидкость, значит оно точно накаченное. Кроме того, на шприцованность может указать резиновый на ощупь кусок.

Иванов предупредил, что если от куска мяса пахнет химией или в аромате чувствуются необычные нотки, то от покупки лучше отказаться.

«Еще один способ определить качество мяса - обратить внимание на цену. Подозрительно низкая стоимость чаще всего указывает на то, что продукт не свежий или подвергался косметической обработке»», - добавил эксперт.

Также он посоветовал покупать по возможности только охлажденное мясо, которое дольше сохраняет свою текстуру и вкус. К тому же, качественные и свежие куски видно сразу. Не нужно стесняться проверять мясо перед покупкой, чтобы точно принести домой вкусный продукт.

По данным Росстата, цены на мясо и птицу выросли на 16%. Средние месячные расходы на мясо и мясные продукты среди россиян составили 2860 рублей.

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