Россиянам рассказали, ждать ли магнитную бурю на этой неделе

Россиян предупредили о «медицинском» мошенничестве

Развитие информационных технологий открыло дорогу для дилетантов в медицине, которые необоснованно объявляют себя высококлассными специалистами. Врачи-самозванцы получают баснословные доходы, а для простых людей сотрудничество с ними чаще всего заканчивается потерей денег. Но мошенников в сфере «медицины» к ответственности очень сложно, отметил в разговоре с «360» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Главная беда заключается не в том, что граждане могут нанести непоправимый вред своему здоровью. Ведь зачастую докторами себя называют проходимцы, не имеющие ни профильного образования, ни опыта работы. Зато привлекательная реклама и ничем не подтвержденные обещания делают свое дело», - сказал он.

Такие лжеврачи привлекают к себе пациентов, за лечение которых профессионалы берутся с большой осторожностью. Многие больные или их родственники готовы заплатить много денег за обещание вылечить. Однако каждый психиатр знает, что душевные расстройства вылечить невозможно.

С точки зрения законодательства за незаконную медицинскую деятельность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена санкция в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев.

«За извлечение дохода в особо крупном размере положено лишение свободы сроком до пяти лет. Если это же деяние повлекло причинение вреда здоровью или смерть человека, то грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех или пяти лет соответственно. Получается, чтобы привлечь лжеврачей к уголовной ответственности, как минимум они должны нанести ущерб не менее чем на 2,25 миллиона рублей, как максимум - убить человека», - пояснил Хаминский.

По его словам, на данный момент подобные доктора продолжают находиться на свободе и калечить судьбы людей. Поэтому без изменения уголовного законодательства ситуацию не исправить, резюмировал Хаминский.