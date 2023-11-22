22 ноября 2023, 05:51

Россиянам рассказали, ждать ли магнитную бурю на этой неделе

Unsplash
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Жителям Земли на этой неделе пообещали магнитную бурю, но повышение геомагнитной активности, скорее всего, до нее не дотянет. Об этом РИА «Новости» заявила  сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

Она пояснила, что магнитная буря происходит, когда превышаются определенные пороги в значениях геомагнитных индексов.

«Если случился К-индекс геомагнитной активности пять, началась буря. Пока по прогнозам, наверное, пятерка не случится, четверка наверняка будет. То есть не дотянет до бури», - отметила Абунина.

Ранее о новой магнитной буре предупреждали сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Они прогнозировали, что своего пика буря достигнет в среду, 22 ноября. Специалисты оценили интенсивность магнитной бури в пять баллов.

Как рассказывал врач-кардиолог Юрий Конев, магнитные бури могут вызывать панический страх у людей с психическими расстройствами. Еще они способны спровоцировать тахикардию.

Ученые Солнце
22 ноября 2023, 02:15
Россиян предупредили о «медицинском» мошенничестве
Unsplash
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Развитие информационных технологий открыло дорогу для дилетантов в медицине, которые необоснованно объявляют себя высококлассными специалистами. Врачи-самозванцы получают баснословные доходы, а для простых людей сотрудничество с ними чаще всего заканчивается потерей денег. Но мошенников в сфере «медицины» к ответственности очень сложно, отметил в разговоре с «360» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Главная беда заключается не в том, что граждане могут нанести непоправимый вред своему здоровью. Ведь зачастую докторами себя называют проходимцы, не имеющие ни профильного образования, ни опыта работы. Зато привлекательная реклама и ничем не подтвержденные обещания делают свое дело», - сказал он.

Такие лжеврачи привлекают к себе пациентов, за лечение которых профессионалы берутся с большой осторожностью. Многие больные или их родственники готовы заплатить много денег за обещание вылечить. Однако каждый психиатр знает, что душевные расстройства вылечить невозможно.

С точки зрения законодательства за незаконную медицинскую деятельность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена санкция в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев.

«За извлечение дохода в особо крупном размере положено лишение свободы сроком до пяти лет. Если это же деяние повлекло причинение вреда здоровью или смерть человека, то грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех или пяти лет соответственно. Получается, чтобы привлечь лжеврачей к уголовной ответственности, как минимум они должны нанести ущерб не менее чем на 2,25 миллиона рублей, как максимум - убить человека», - пояснил Хаминский.

По его словам, на данный момент подобные доктора продолжают находиться на свободе и калечить судьбы людей. Поэтому без изменения уголовного законодательства ситуацию не исправить, резюмировал Хаминский.

Врачи Россия Медицина
21 ноября 2023, 20:48
Муратов на суде с Минюстом процитировал Толстого
РИА «Новости»
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Замоскворецкий суд начал рассмотрение иска нобелевского лауреата, бывшего главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова* к Минюсту о незаконности его признания иноагентом. Об этом сообщил РБК.

На заседании Муратов заявил, что «каждый должен оказывать сопротивление произволу и мракобесию».

«Я, конечно, дурак, но верю, что шанс у нас есть. Потому что еще любимый мной Лев Николаевич Толстой верно заметил: мракобесие ужасно, но мракобесы смешны», - сказал он.

Муратов* попал в список иноагентов 1 сентября. Его обвинили в распространении материалов иностранных агентов и использовании зарубежных площадок для формирование негативного отношения к политике России.

Нобелевскую премию мира Муратов* получил в 2021 году за усилия по продвижению свободы слова и информации, а также независимой журналистики.

*Признан иностранным агентом в России.

Суд Журналистика Иноагенты
21 ноября 2023, 20:16
Польскую Civil Council внесли в реестр нежелательных в России организаций
РИА «Новости»
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Польская организация Civil Council («Гражданский совет») появилась в перечне иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Информация об этом опубликовали на сайте Минюста.

Civil Council включили в перечень на основании решения Генпрокуратуры России от 3 ноября 2023 года.

Запреты Россия
21 ноября 2023, 20:02
Убивавший подростков сатанист из Ярославля вышел на свободу после участия в СВО
РИА «Новости»
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Один из участников банды ярославских сатанистов, расправившихся с четырьмя подростками в 2008 году, вышел на свободу. Мужчину зовут Николай Оголобяк. В колонии он должен был пробыть до 2030 года, но сейчас находится дома. Его помиловали после участия в спецоперации, сообщил 76.RU его отец.
«Это правда. Он служил там полгода <…> Все изменилось, и то, что там сейчас пишут, это все чушь. Ни за какой Волгой он не гулял, в черном не ходит, водку не пьет», - подчеркнул отец Оголобяка.

Так он прокомментировал недавние публикации ряда СМИ об освобождении участника банды сатанистов.

«Он после ранения - инвалид. Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается. На СВО его вряд ли снова возьмут», - добавил собеседник 76.RU.

По словам отца мужчины, сын живет с матерью отдельно. О том, что произошло 15 лет назад, в семье стараются не вспоминать и эту тему не поднимают

«Он вернулся 2 ноября. <…> Только с госпиталя пришел. То, что сейчас пишут - полная чушь. Он в Заволжском районе еще не был ни разу. А там пишут, что он ходит пьяный в черном за Волгой и орет, голосит», - добавил Оголобяк-старший, подчеркнув, что его эти публикации взбесили.

О секте ярославских сатанистов


Как напомнило издание, секта сатанистов появилась в Ярославле еще в 2006 году. В течение года к ее основателю присоединились пять человек, среди которых был и Оголобяк.

Участники секты проводили ритуалы, использовали для жертвоприношений использовали убитых собак и кошек. Принимали в свой состав и новых членов, для посвящения также использовали кровь животных.

На пустыре за 5-м Торфяным переулком, между частным сектором и полузаброшенным кладбищем в Красноперекопском районе города они установили перевернутый крест. Там же жгли костры, проводили ритуалы. В дальнейшем в секту приняли девушку ее основателя. И на этот раз для посвящения уже использовали человеческую кровь.

Ради приношения убили двух студенток, которые учились в колледже вместе с одним из сектантов. Подругам нанесли многочисленные ножевые ранения, тела расчленили, головы отсекли. Изуродованные останки закопали в нескольких ямах. После этого компания отправилась в квартиру к Оголобяку.

Жестокое убийство еще двух подростков


Буквально на следующий день из Рыбинска в Ярославль приехал молодой человек, который тоже собирался стать участников секты. Для его посвящения сатанисты убили еще двух знакомых подростков. Жертв обезглавили, а тела расчленили, закопав останки в ямах. Одежду погибших сожгли.

Позже следствие установило, что у каждого из сектантов была своя роль - один вел так называемую «книгу мертвых», другой первым начинал наносить смертельные удары, третий участник рисовал схемы преступлений, приказывал выстраиваться всем на пустыре в форме пентаграммы.

Расследование дела шло несколько лет. Первое заседание прошло 24 февраля 2010 года в Ярославском областном суде. А последнее заседание, на котором преступникам огласили приговор, - 26 июля 2010.

Оголобяку, которому на тот момент уже было 18 лет, дали 20 лет колонии строгого режима (первые пять лет - в тюрьме). Основатель секты и еще один участник получили 10 лет колонии общего режима. Два сектанта - по девять лет колонии общего режима. Подруга основателя - восемь лет. Два года колонии-поселения получил член секты, который не принимал непосредственного участия в убийствах. Подростка, который обезглавливал тела, признали невменяемым и отправили принудительное лечение.

Представитель прокуратуры Ярославской области тогда пояснила, что наказание несовершеннолетнему, независимо от количества совершенных преступлений, от фактических обстоятельств, от бесчеловечности, не может превышать 10 лет.

Последним из участников секты на свободу вышел Николай Оголобяк.
Запреты Россия

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