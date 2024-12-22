22 декабря 2024, 23:32

Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать или арестовать на Новый год

РИА «Новости»
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Бурное празднование Нового года с распитием спиртных напитков и запуском салютов и петард на балконах и крышах может стать причиной правонарушения, за которое последует административная ответственность в виде штрафа. Об этом юрист Игорь Зверев рассказал изданию «Абзац».

По его словам, празднование Нового года не означает послабления ответственности.

«И за нарушения более серьезные, чем украшение подъезда, - распитие алкогольных напитков, хулиганство - предусмотрена административная ответственность, предусматривающая штрафы либо арест до 15 суток», - пояснил юрист.

Зверев напомнил о запрете на запуск салютов, петард и фейерверков внутри любых зданий и сооружений. Он относится также к их запуску с балконов, лоджий и крыш. Помимо этого, нужно соблюдать и закон о тишине в течение всех праздников.

Ранее адвокат Евгения Квартальнова предупредила россиян, что за самовольное размещение в подъездах новогодних украшений и электрических гирлянд можно заработать не только штраф , но даже стать фигурантом уголовного дела.

Штрафы Алкоголь Россия Аресты Новый год
23 декабря 2024, 00:09
Россиянам рассказали, как выбрать хороший тонометр
Freepik
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Аптеки предлагают широкий ассортимент тонометров, поэтому перед покупкой необходимо обратить внимание на несколько важных факторов. Покупателю нужно убедиться, что манжета в комплекте подходит к объему руки, сообщило издание «Полит74».

Бюджетная модель успешно справится с периодическим контролем артериального давления. Однако при наличии сердечно-сосудистых заболеваний лучше обратить внимание на тонометр с расширенным функционалом. Например, в нем должно быть измерение пульса или опция обнаружения аритмии.

Более дорогие модели тонометров часто имеют память для хранения результатов измерений с возможностью расчета средних показателей. Также есть приборы с крупным, контрастным дисплеем или функцией голосового сопровождения, озвучивающей этапы измерения.

Для удобства современные тонометры могут синхронизироваться со смартфоном, автоматически передавая данные для анализа. Таким образом, выбор конкретной модели тонометра зависит от индивидуальных потребностей и бюджета.

Психолог Наталья Наумова ранее посоветовала н е дарить близким предметы обихода вроде сковородок, кастрюль или наборов ножей.

Аптеки Покупки
22 декабря 2024, 21:34
Умер герой штурма дворца афганского диктатора в 1979 году Павел Климов
РИА «Новости»
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Подполковник КГБ в отставке, кавалер ордена Красного Знамени и герой штурма дворца Тадж-Бек в Афганистане Павел Климов умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила газета «Спецназ России» на своей странице во «ВКонтакте».

Авторы отметили, что незадолго до своей смерти Климов снялся в документальном фильме «Гром небесный», посвященный 45-летию операции «Шторм-333» в Кабуле. Увидеть готовую работу он не успел.

«Вечная память о Павле Юрьевиче Климове навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.

Уроженец Химок Павел Климов поступил на работу в органы государственной безопасности после армии. Он прошел тщательный отбор и попал в первый состав Группы «А» Седьмого управления КГБ СССР.

В 1979 году Климов стал участником штурма резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина В ходе операции он получил тяжелое ранение и чудом остался жив. В ходе дальнейшей работы он занимался освобождением заложников, принимал участие в операциях по нейтрализации террористов.

В запас Климов ушел в 1990 году. За время службы его наградили орденом Красного Знамени, медалями «60 лет Вооруженных Сил», «70 лет Вооруженных Сил», «За безупречную службу» I, II и III степени, «В память 850-летия Москвы».

Подполковник вошел в число десяти учредителей Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа. С 1996 по 2000 год занимал пост главы Долгопрудного.

После окончательного выхода на пенсию Климов проводил патриотическую работу по воспитанию молодежи, активно участвовал в жизни Международной Ассоциации «Альфа», писал статьи для газеты «Спецназ России».

В минувшую субботу, 21 декабря, Мариинский театр сообщил о смерти своей бывшей солистки и педагога классического танца, балерины Ирены Баженовой. Артистка умерла в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Она прославилась после роли феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица», вышедшего в 1964 году. После окончания своей балетной карьеры она занялась преподаванием и вырастила многих звезд современной сцены.

Афганистан Спецназ СССР Ветераны Россия
22 декабря 2024, 20:01
Алаудинов рассказал о просьбе ЧВК «Вагнер» во время мятежа Пригожина
РИА «Новости»
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Во время вооруженного мятежа в в Ростове-на-Дону командиры ЧВК «Вагнер» просили руководителя спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова не вступать с ними в конфликт. Об этом генерал-майор рассказал в интервью военкору Семену Пегову.

«Большая часть командиров ЧВК „Вагнер“ вышли на меня и попросили, чтобы я дал команду своим ребятам не вступать в конфликт», - сказал Алаудинов.

Он отметил, что бойцы ЧВК ждали мирного разрешения ситуации. К вечеру того дня мятеж свернули, напомнил командир спецназа «Ахмат».

В конце июня бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль ряд военных объектов в Ростове-на-Дону. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко основатель «Вагнера» Евгений Пригожин объявил о сворачивании мятежа.

Часть бойцов «Вагнера» сдалась полиции, некоторые представители ЧВК подписали контракт с Минобороны. По приглашению Лукашенко вагнеровцы также передислоцировались в Белоруссию.

Белоруссия Полиция Евгений Пригожин Апти Алаудинов
22 декабря 2024, 18:37
Россиянкам назвали предельный возраст для родов
РИА «Новости»
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Риск генетической мутации яйцеклеток у женщин начинает расти после 35 лет. Поэтому рожать необходимо до этого возраста, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она подчеркнула, что узнала об этом во время учебы в медицинском институте, где на лекциях демонстрировали слайды возрастных изменений в яйцеклетках.

«Там график был такой, что сначала плавный-плавный-плавный, а в 35 лет взлетает. И я тогда для себя поставила цель: родить до 35 лет, потому что мне стало страшно. <…> Поэтому рожать надо до 35», - призналась Буцкая.

Депутат добавила, что сегодня медицина сделала огромный шаг вперед и специалисты могут заранее отобрать отдельные яйцеклетки, а также исследовать эмбрионы. Но у женщин есть время, чтобы не прибегать к таким услугам «Можно все успеть прекрасно до 35», - подчеркнула Буцкая.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии заявил, что у ровень рождаемости в России упал до показателя в 1,41 ребенка на одну женщину. Глава государства пояснил, что только для сохранения населения на сегодняшнем уровне его нужно довести до 2,1, а для роста числа россиян - до 2,3.

Также глава государства на заседании Госсовета призвал власти регионов усилить меры по поддержке семей с детьми , так как в ряде субъектов действующие меры реализуют не в полном объеме.

Дети Госдума РФ Женщины Депутаты Россия

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