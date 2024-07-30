30 июля 2024, 05:17

Россиянам рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

РИА «Новости»
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Россиянам могут уменьшить размер пенсии в двух случаях — трудоустройство пенсионера или прекращение права на получение определенной доплаты. Об этом РИА «Новости» рассказала замруководителя, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Эксперт объяснила, что российское законодательство не предусматривает лишения части пенсии, но ее размер может уменьшиться в ряде случаев.

«Это может быть либо прекращение права на определенную доплату, на увеличение размера пенсии, а также трудоустройство пенсионера (в 2024 году для работающих пенсионеров еще не предусмотрена индексация пенсии)», - сказала Дзгоева.

По ее словам, пенсионеру, получающему, например, повышенную фиксированную выплату в связи с наличием иждивенцев, перестанут ее начислять в случае их совершеннолетия или смерти.

Кроме того, возможно и приостановление пенсии. Такое происходит, когда выплату не получают шесть месяцев подряд или инвалид не явился на переосвидетельствование в учреждение МСЭ.

Могут возникнуть и другие ситуации, но возобновление выплаты пенсии произойдет при устранении обстоятельств, вызвавших ее приостановку.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что с 2025 года на прибавку к пенсии людям старше 80 лет и гражданам с первой группой инвалидности направят больше шести миллиардов рублей.

Россиянам могут уменьшить размер пенсии в двух случаях - трудоустройство пенсионера или прекращение права на получение определенной доплаты. Об этом РИА «Новости» рассказала замруководителя, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Пенсия Выплаты в России Деньги
30 июля 2024, 02:21
Не закапывайте в землю. Как помочь человеку при ударе молнии
Unsplash
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Если в человека попала молния, то его нельзя закапывать в землю. Если сохранились хоть какие-то признаки жизни, то пострадавшего нужно напоить чаем с сахаром и солью. Человеку в такой момент требуется глюкоза, рассказал в беседе с ведущей 360.ru Ксенией Жеребцовой врач-терапевт Андрей Звонков.

«До сих пор существует такое мнение, что если человека поразила молния, [то его надо закопать в землю]. В сельской местности, например, могут сразу откопать ямку и погрузить, чтобы снять заряд. В общем, это глупость», - заявил медик.

Он добавил, что пострадавшего необходимо как можно быстрее начать лечить. Если человек не погиб сразу, то есть шанс, что он выживет.

«У него произошли довольно серьезные электролитные изменения в составе крови, в составе организма, в межклеточном пространстве, поэтому, конечно, надо сразу как можно скорее госпитализировать», - подчеркнул Звонков.

Если есть возможность реанимировать человека на месте, то нужно это сделать. Для этого применяют искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

«Нужно дать теплое питье, сладкое. Организму очень нужна в этот момент глюкоза. Ему очень не хватает в этот момент именно сахара, и можно немного подсолить жидкость», - пояснил врач.

Чтобы привести человека в чувство, можно дать ему понюхать нашатырный спирт. Но первым делом нужно обязательно позвонить в скорую, заключил Звонков.

Скорая помощь
29 июля 2024, 21:34
Политолога Галлямова заочно осудили за фейки о ВС России
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Басманный суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Алан Гамазов.

«Суд назначил Галлямову* восемь лет колонии заочно. Также ему запретили четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов», - отметил он.

По слова защитника, Галлямова* обвинили по статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, национальной или религиозной ненависти». Другие подробности о деле не раскрывались.

Ранее в России заочно приговорили к восьми годам и пяти месяцам колонии журналиста Михаила Зыгаря*.

Слушание проходило по делу о публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

*Признан Минюстом России иностранным агентом.

Суд Россия Иноагенты
29 июля 2024, 19:15
Срок службы в армии для новых граждан РФ предложили увеличить до двух лет
РИА «Новости»
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Постановка на воинский учет станет неотъемлемым условием получения иностранцами гражданства России. Совместить процедуру регистрации в военкомате и вручение нового паспорта предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Спикер поручил подготовить соответствующие законопроекты вице-спикеру Ирине Яровой, главе комитета по обороне Андрею Картаполову, руководителю фракции «Единая Россия» Андрею Вяткину, а также председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Кроме того, в Госдуме подготовят инициативы о контроле за призывом в армию получивших российское гражданство иностранцев, а также увеличение для них срока службы до двух лет и повышения призывного возраста. Все поправки депутаты рассмотрят до конца весенней сессии.

В конце июня сотрудники военного следственного управления СК по РВСН, МВД и военного комиссариата выявили в Одинцовском городском округе и городском округе Серпухов более 10 получивших российское гражданство иностранцев , уклоняющихся от военной службы. Мужчин доставили в комиссариаты для постановки на учет.

Мигранты Госдума РФ Депутаты Россия Армия
29 июля 2024, 19:09
«Жалко смотреть». Лидер группы «7Б» — о поведении Самойлова на концерте в Красноярске
Global Look Press
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Лидер группы «7Б» Иван Демьян оценил поведение солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова на выступлении в Красноярске. На стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко он пожелал выздоровления артисту.

Группа «Агата Кристи» 28 июля выступила на «Небофесте». По словам зрителей, Самойлов еле держался на ногах и не попадал в ноты. Более того, под конец рокеру пришлось передать микрофон гитаристу, чтобы тот допел песню.

«К моему сожалению, очень жаль, что артист так поступает с выходом на сцену. Это очень жалко смотреть», - заявил Демьян.

Он посоветовал подходить к произошедшему «с лечебной стороны».

«Желаю ему, чтобы он выздоровел и все-таки пришел к своему реальному состоянию, радовал людей своим творчеством», - заключил лидер «7Б».

Ранее певица Глюкоза вышла на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии. Многие слушатели посчитали, что артистка была сильно пьяна. Часть репертуара она исполнила под фонограмму, не попадая в слова.

Концерты Песни

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