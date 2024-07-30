Россиянам рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

Эксперт объяснила, что российское законодательство не предусматривает лишения части пенсии, но ее размер может уменьшиться в ряде случаев.

«Это может быть либо прекращение права на определенную доплату, на увеличение размера пенсии, а также трудоустройство пенсионера (в 2024 году для работающих пенсионеров еще не предусмотрена индексация пенсии)», - сказала Дзгоева.

По ее словам, пенсионеру, получающему, например, повышенную фиксированную выплату в связи с наличием иждивенцев, перестанут ее начислять в случае их совершеннолетия или смерти.

Кроме того, возможно и приостановление пенсии. Такое происходит, когда выплату не получают шесть месяцев подряд или инвалид не явился на переосвидетельствование в учреждение МСЭ.

Могут возникнуть и другие ситуации, но возобновление выплаты пенсии произойдет при устранении обстоятельств, вызвавших ее приостановку.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что с 2025 года на прибавку к пенсии людям старше 80 лет и гражданам с первой группой инвалидности направят больше шести миллиардов рублей.

Россиянам могут уменьшить размер пенсии в двух случаях - трудоустройство пенсионера или прекращение права на получение определенной доплаты. Об этом РИА «Новости» рассказала замруководителя, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.