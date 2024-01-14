Россиянам рассказали, в каких городах можно дешево остановиться в отелях

Эксперты изучили цены на номера в четырехзвездочных отелях в России и других странах. Статистика показала, что в ряде популярных городов можно остановиться, потратив менее трех тысяч рублей.

Самое дешевое жилье оказалось в Санкт-Петербурге, цена за номер начинается от двух тысяч рублей за ночь. Низкие цены оказались в Самаре - 2,2 тысячи рублей, в Краснодаре - 2,3 тысячи, в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Астрахани - примерно 2,5 тысячи рублей. Также невысокая стоимость за номера в отелях в Волгограде, Смоленске, Геленджике и Улан-Удэ.

Низкие цены на жилье поставили в Нячанге во Вьетнаме, там за номер нужно заплатить 1,5 тысячи рублей. Столько же стоит гостиница в Ереване.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что россияне смогут отдохнуть этой зимой на Мальдивах, купив путевку от 150 тысяч рублей на одного человека. Он отметил, что на многих островах строят новые отели и реконструируют старые.