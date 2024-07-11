11 июля 2024, 23:16

Россиянам рассказали, сколько продлится жаркое лето

РИА «Новости»
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Жаркое и теплое лето в Центральной России продлится не больше трех недель. Такое предположение в комментарии РИА «Новости» сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Жаркого и теплого лета с купальным сезоном в Центральной России осталось всего-то на три недели», - подчеркнул он.

По его словам, в середине лета температура упадет до плюс 25 градусов, а в августе - будет составлять не более 21-22 градусов.

Ранее Тишковец предположил , что жаркая погода в Москве и области пойдет на спад ближе к середине июля. В четверг, 11 июля, в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха.

Врач-терапевт Лариса Алексеева посоветовала москвичам и гостям столицы как можно меньше находиться на открытом солнце, чтобы не получить тепловой удар.

Прогноз погоды Россия Погода Жара
11 июля 2024, 22:03
Депутат ГД выступил против детских карт Сбера с радужным единорогом из-за «символики ЛГБТ»
РИА «Новости»
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Сбербанк попросили прекратить выпуск детских карт с изображением радужного единорога. Об этом сообщило РИА «Новости».

С обращением к главе Сбербанка Герману Грефу выступила глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи Нина Останина.

«Просим <…> остановить выпуск „Детской СберКарты“ с „радужным единорогом“ - символикой движения ЛГБТ*», - написала депутат.

Она напомнила, что «радужная символика» является атрибутом движения ЛГБТ*, которое является экстремистским и находится под запретом в России.

Ранее певица Марина Девятова заявила , что активное внедрение в западных странах ЛГБТ*-повестки - это настоящая бесовщина.

*ЛГБТ-движение - экстремистская организация, запрещенная в России.

Госдума РФ Запреты ЛГБТ Сбербанк
11 июля 2024, 18:52
Более 238 миллиардов рублей привлекли на льготные кредиты для МСП в 2023 году
Медиасток.рф
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Около 40% из общего количества льготных кредитов получили малые и средние предприятия в отраслях экономики предложения в 2023 году. В рамках профильного нацпроекта удалось привлечь 528 миллиардов рублей. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

По его словам, в портфеле льготных кредитов, займы компаниям из отраслей экономики предложения составляют 38,5% - это IT-компании, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес. Он отметил, что предприятия из отраслей экономики предложения увеличивают рост экономики и дают наибольший мультипликативный эффект.

Каждый третий рубль получают предприятия МСП из приоритетных отраслей и по банковским программам, уточнила заместитель министра Татьяна Илюшникова. По данным Банка России, в прошлом году 3,4 триллиона рублей получили компании из отраслей экономики предложения эта доля составила более 27%.

«Мы исключили из числа получателей поддержки предприятия, которые соответствуют критериям, но аффилированные с крупным бизнесом или имеющие несоразмерные для малого бизнеса масштабы деятельности», - сказала Татьяна Илюшникова.

Для малых и средних предприятий действует множество финансовых инструментов поддержки: льготные программы кредитования, микрозаймы, поручительства, гранты, субсидии и многое другое.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Банки Кредиты Бизнес Экономика
11 июля 2024, 15:38
Фейк: МЧС предложило ввести штрафы для сапбордистов
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В Сети появилась информация о том, что МЧС якобы предложило ввести штрафы для сапбордистов. 360.ru проверил эти данные.

Фейк Сапбординг представляет собой вид активного отдыха на воде, который заключается в неспешных прогулках по водоемам стоя на широкой, длинной, надувной доске. Управление осуществляется веслом.

Согласно данным из постов и статей, сапбордисты не соблюдают правила поведения на воде, выходят на досках на середину русел рек, где проходит фарватер судов, а также мешают работе спасателей. Многие сапбордисты пренебрегают средствами безопасности и не надевают спасательные жилеты.

Правда В МЧС заявили, что сапборды не имеют отношения к маломерным судам. Они относятся к разряду водного инвентаря, и поэтому ситуация с ними не входит в компетенцию Государственной инспекции по маломерным судам при министерстве.

Информацию об инициативе МЧС штрафовать сапбордистов выдернули из контекста интервью старшего госинспектора Центра ГИМС ГУ МЧС по Москве Александра Кажурова «Национальной службе новостей».

Кажуров отметил, что в ведомстве надеются на появление федерального закона, который отрегулирует деятельность организаций, предоставляющих услуги сапбординга. Документ также должен регулировать ответственность самих сапбордистов за нарушение правил поведения на воде.

По словам представителя ГИМС, федеральный закон позволит административно наказывать нерадивых любителей плавания на доске с веслом.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Штрафы МЧС РФ
11 июля 2024, 13:42
«Дурновкусие и альфонсы». Милонов призвали запретить турецкие сериалы в России
Unsplash
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Показ турецких сериалов в России необходимо запретить. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. В стриме 360.ru с Екатериной Малашенко он объяснил, что фильмы искажают представление женщин о жизни в Турции и отношениях с мужчинами.

Милонов считает турецкие сериалы бесвкусными и лживыми, а образы героев - далекими от реальности.

«Это же прививает дурновкусие <…> То, что они показывают, является ложью от начала до конца, <…> актеры с видом альфонсов!» - заявил он.

Турецкие сериалы, по мнению депутата, даже нельзя рассматривать как красивую сказку, потому что там нет глубокой философии, а фальшь выглядит неэстетично.

«Это формирует совершенно ложные ценности и представления о семейной жизни у людей. Такого не бывает», - подчеркнул Милонов.

Депутат ранее говорил, что в турецких сериалах нет ни одного хорошего актера. Он назвал такие кинокартины полнейшей белибердой.

Турция Сериалы Семья Женщины Депутаты Фильмы Россия Актеры

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