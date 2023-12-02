Россиянам рассказали, сколько мандаринов безопасно съедать за день

«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день», - написала она.

Также врач посоветовала разделить дневную норму на несколько приемов. По ее словам, в мякоти мандарина содержится 87% воды. Остальные 13% разделяют пектиновые вещества, кислоты, эфирные масла, гликозиды, минеральные соли и витамины. Основную пользу приносят сами дольки, но только в случае употребления их в умеренных количествах.

Эксперт отметила, что цитрусовые являются сильным аллергеном. Еще эти фрукты повышают кислотность желудочного сока и тем самым могут навредить организму.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала мандарин природным антидепрессантом. По ее словам, из-за лимонной кислоты этот цитрус нейтрализует вредные соединения. В нем содержатся витамины С, группы В и К.