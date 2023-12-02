02 декабря 2023, 05:58

Россиянам рассказали, сколько мандаринов безопасно съедать за день

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Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова призвала россиян не есть слишком много мандаринов перед Новым годом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день», - написала она.

Также врач посоветовала разделить дневную норму на несколько приемов. По ее словам, в мякоти мандарина содержится 87% воды. Остальные 13% разделяют пектиновые вещества, кислоты, эфирные масла, гликозиды, минеральные соли и витамины. Основную пользу приносят сами дольки, но только в случае употребления их в умеренных количествах.

Эксперт отметила, что цитрусовые являются сильным аллергеном. Еще эти фрукты повышают кислотность желудочного сока и тем самым могут навредить организму.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала мандарин природным антидепрессантом. По ее словам, из-за лимонной кислоты этот цитрус нейтрализует вредные соединения. В нем содержатся витамины С, группы В и К.

Еда Питание Врачи
01 декабря 2023, 21:38
Большая магнитная буря накрыла Землю
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Землю настигла мощная магнитная буря уровня G3. Информацию об этом опубликовали на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По информации исследователей, буря началась с 12:00 по московскому времени и успокоилась только к 18:00. Также небольшое возмущение геомагнитного поля ожидают днем 2 декабря.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев рассказал, чем это явление опасно для людей. По его словам, влияние геомагнитных бурь сильно преувеличено, однако действительно метеозависимые люди переживают их трудно. Они никак не могут повлиять на свое состояние. Он отметил, что в большой группе риска - пожилые люди.

Также Конев напомнил, что сейчас - год магнитных бурь. Геоштормы будут повторяться часто. Эксперт призвал россиян подготовиться к этому явлению.

Болезни Космос Магнитные бури
01 декабря 2023, 18:05
Приложение «Сбермаркет» удалили из App Store
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Приложение сервиса «Сбермаркет» больше недоступно для скачивая в App Store. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Платформа, установленная ранее, доступна в обычном режиме. При этом пользователи все еще могут загрузить приложения доставки продуктов из онлайн-маркетов Huawei AppGallery и Google Play.

В Telegram-канале «Ситидрайв» сообщили, что сервис каршеринга тоже исчез из App Store. Пользователей призвали не удалять приложение и не включать функцию «Сгружать неиспользуемые».

Ранее из App Store исчезли приложения «Почти банка», Абсолют банка и «Хоум банка». Сервисы также пропали из Google Play. Эти банки попали под санкции со стороны Соединенных Штатов.

До этого из Google Play удалили приложение «Авито».

Проблему связали с интеграцией со сторонним сервисом, которую Google рассмотрел как нарушение правил публикации утилит.

Apple Санкции Магазины
01 декабря 2023, 17:19
Программу льготной ипотеки для IT-специалистов захотели продлить в России
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обсуждает с профильными ведомствами вопрос продления программы льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Пока возможность оформить кредит действует до конца 2024 года. Средняя ставка по ипотеке составляет 4,2%.

«За полтора года действия программы оформлено уже 38,5 тысячи кредитов на общую сумму 337 миллиарда рублей», - добавили в пресс-службе.

В 2023 году правила программы упростили: расширили возрастные рамки и снизили необходимый уровень дохода. Сотрудники до 35 лет больше не должны подтверждать минимальный уровень зарплаты. До конца 2024 года по программе льготной ипотеки планируют выдать не менее 50 тысяч кредитов.

Также в России действует «Дальневосточная ипотека».

Правительство по поручению президента Владимира Путина распространило программу на Арктическую зону. Теперь жители городов и поселков этого региона тоже смогут получить кредиты по льготной ставке до 2% на покупку или строительство жилья.

Россия Ипотека
01 декабря 2023, 17:14
«Вкусно — и точка» не будет менять рецептуру бургеров вслед за McDonald’s
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Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» не планирует менять рецептуру бургеров вслед за McDonald’s. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе компании.

«При выборе рецептуры блюд мы в первую очередь ориентируемся на вкусы потребителей. Если исследования покажут, что что-то нужно поменять, мы это сделаем», - ответили во «Вкусно - и точка».

Представители компании добавили, что ориентируются на исследования, предлагая посетителям новинки.

Американская газета The Wall Street Journal писала, что McDonald’s решил - с него хватит сухих котлет и мягких булочек. Котлеты для «Биг Мака» собираются делать меньше, чтобы они лучше прожаривались, а сыр, салат и соленые огурцы использовать «более свежими». Изменения начались с сети в США.

Ранее гамбургеры во «Вкусно - и точка» подорожали на три-семь рублей. В сетях фастфуда KFC и Rostic’s прайс остался прежним, а в «Бургер Кинг» некоторые позиции подешевели.

Сеть ресторанов «Вкусно - и точка» не планирует менять рецептуру бургеров вслед за McDonald’s. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе компании.

Еда Россия Рестораны

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