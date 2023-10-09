Россиянам рассказали об увеличении выплат по больничному листу

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Максимальная сумма выплат по больничному в 2025 составит 5,7 тысячи рублей в день против 2,7 тысячи в текущем году. В 2024 размер пособия по нетрудоспособности составит 4,1 тысячи рублей.

К 2025 году увеличится максимальный размер выплаты также по беременности и родам. За декретный отпуск заплатят 794,4 тысячи рублей, нынешняя максимальная сумма - 383,2 тысячи рублей. В 2024 году лимит повысится до 565,6 тысячи рублей.

Изменятся и пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Предельный размер выплат повысят с 33,3 тысячи в 2023 году до 68,9 тысячи в 2025 году.

Это стало возможным благодаря внедрению в 2023 году единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов. С 1 января неработающим пенсионерам проведут перерасчет страховых выплат по старости.