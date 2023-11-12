Россиянам рассказали об опасной схеме мошенников при распродажах

«Особенно актуальными в период предновогодних распродаж становятся следующие мошеннические схемы: мошенники создают фальшивые сайты онлайн-магазинов. Внешне они ничем не отличаются от страниц официальных брендов, при этом располагают к себе заманчивыми скидками на продукцию», - отметил он.

Покупатели часто ведутся на такие предложения и оформляют заказ, указывая на сайте личные данные и реквизиты банковских карт. В итоге все эти сведения попадают к злоумышленникам. Некоторые мошенники создают целые приложения для кражи информации.

Еще в сезон скидок устраивают рассылки электронных писем. Человеку приходит сообщение якобы от известного магазина, банка или онлайн-сервиса. Ему предлагают перейти по ссылке, чтобы получить дополнительную информацию о сниженной цене. Потом под предлогом участия в акции мошенники просят оставить личные данные.

Ранее о фальшивых скидках в «черную пятницу» рассказал президент Гильдии Маркетологов Игорь Березин.