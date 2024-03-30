Россиянам рассказали об изменении норм перепланировки квартир с 1 апреля

Она пояснила, что с 1 апреля под понятие перепланировки квартиры также подпадут работы, которые изменят размеры или форму существующего помещения. Речь также идет о разделении жилой площади перегородками.

Для проведения этих работ владельцу помещения необходимо подать заявку в местную администрацию или Госжилинспекцию. После одобрения и проведения перепланировки собственнику необходимо приложить новый технический план помещения. Акт соответствия владелец получит в течение 30 дней. Больше никаких действий ему предпринимать не надо.

«Уполномоченный орган самостоятельно передаст все документы в Росреестр. И вот это основное отличие. Ведь ранее собственник сам обеспечивал сбор и передачу всех документов», - пояснила Киракосян.

Она добавила, что проведение самовольной перепланировки может обернуться неприятными последствиями. На собственника заведут административное дело с крупным штрафом и обяжут вернуть помещение в первоначальный вид. Если владелец откажется, то его привлекут к суду.

Владельцам недвижимости в Московской области перепланировку необходимо согласовывать с администрациями городских округов. Сделать этом можно на региональном портале госуслуг, направив проект изменений и технический паспорт помещения.