10 января 2024, 14:20

Россиянам рассказали о «справедливых ценах» на куриные яйца

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Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева назвала цены на яйца в 110-125 рублей за десяток справедливыми. В интервью «Парламентской газете» она призвала не ждать снижение их стоимость.

«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены - 110-125 рублей за десяток - абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», - сказала она.

Бобылева пояснила, что отпускная цена куриных яиц у производителей по долгосрочным контрактам зафиксирована в районе 95-105 рублей. Остальное - наценка. Импортные поставки, по ее словам, роли на ценообразование не играют. А закупочная стоимость яиц из Турции и Азербайджана пока установлена не ниже, чем на продукцию отечественных производителей, резюмировала генеральный директор Росптицесоюза.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Россельхознадзора, поставка белорусских яиц в Россию с начала года выросла почти в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. С 1 по 9 января из республики привезли 11,7 миллиона штук.

Турция Россия Продукты
10 января 2024, 14:13
Свыше восьми миллионов вопросов решили через московский портал «Наш город»
Unsplash
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Портал «Наш город» с 2011 года помог москвичам решить свыше восьми миллионов вопросов. Из них в 2023-м ответили более чем на миллион обращений, а популярность сервиса стала расти год от года. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.

«Пользователями портала „Наш город“ стали уже 2,1 миллиона москвичей. Ежедневно по их обращениям решается около 3,5 тысячи вопросов», - добавили в ведомстве.

С запуском портала в 2011 году горожане получили возможность напрямую сообщать о различных коммунальных и градостроительных проблемах, которые их волнуют, и предлагать идеи по улучшению городской среды.

Например, они могут отправить заявку в восьми категориях - двор, общественный транспорт, дорога, торговля и реклама и другие. Для некоторых вопросов понадобится прикрепить фотографию. Отслеживать решение проблемы можно в личном кабинете.

Несколько дней назад на портале «Активный гражданин» началось голосование за название для просветительского проекта по финансовой грамотности. Участники смогут выбрать из восьми представленных названий или придумать свое.

Технологии Москва
10 января 2024, 14:11
Глава Кургана после обвинения в халатности подала в отставку
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Глава Кургана Елена Ситникова досрочно сложила полномочия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ситникова ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья», - передали в пресс-службе.

Депутаты единогласно поддержали ее решение. Председатель Курганской городской Думы Игорь Прозоров поблагодарил Ситникову за совместную работу. Он добавил, что она останется в команде, но займется другой работой. Пока исполнять ее обязанности будет первый заместитель главы города Анастасия Аргышева.

Ранее стало известно, что в отношении Ситниковой возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц». Однако Курганский городской суд не назначил мэру арест. Мерой пресечения стали обязательства о явке и запрет определенных действий.

Ситникову задержали сотрудники СК в конце декабря. Предположительно, поводом для возбуждения уголовного дела могли стать лесные пожары, во время которых погибли несколько человек.

Уголовное дело Суд Отставки Курган Депутаты Работа
10 января 2024, 13:33
Более 115 тысяч человек посетили новогодние концерты в Москве
РИА «Новости»
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Новогодние концерты, которые проходили на 12 городских площадках в Москве с 31 декабря по 3 января, собрали в общей сложности свыше 115 тысяч посетителей. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

«Около 1,6 тысячи артистов выступили на сценах московских площадок в эти дни, чтобы поделиться со зрителями хорошим настроением и эмоциями», - отметил он.

Горожане и гости столицы смогли насладиться выступлениями популярных музыкальных групп, известных исполнителей и артистов столичных культурных центров. Ярким событием стали представления «Театра циркового танца».

В новогоднюю ночь в полночь с экранов, размещенных на площадках, транслировали поздравления президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Праздничные мероприятия проходили в таких местах, как аллея Космонавтов на ВДНХ, в парках «Измайловский», «Ходынское поле», «Митино», музее-заповеднике «Царицыно», а также на окружных площадках в городах Московской области.

В новогодних программах в столице поучаствовали более 13 миллионов человек.

Новый год Москва
10 января 2024, 13:13
Бывший вице-губернатор Петербурга Виролайнен ушел из жизни
Unsplash
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В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался бывший вице-губернатор Олег Виролайнен. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Чиновник ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причины смерти Виролайнена не уточнялись. Прощание состоится 12 января с 09:30 до 11:00 в часовне на территории Госпиталя для ветеранов войн. Похоронить чиновника планируют на Масловском кладбище.

«Олег Арвович прожил яркую жизнь. Человечность, искренняя честность, высокий профессионализм вместе с простотой общения - эти качества были определяющими его чертами», - напомнили близкие умершего.

Виролайнен занимал пост вице-губернатора с 2003 по 2006 годы, в 2006–2009 годах он работал председателем комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Северной столицы.

Днем 6 января стало известно о смерти внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Его тело нашли в квартире в центре Москвы.

Санкт-Петербург Чиновники

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