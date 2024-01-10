Россиянам рассказали о «справедливых ценах» на куриные яйца

«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены - 110-125 рублей за десяток - абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», - сказала она.

Бобылева пояснила, что отпускная цена куриных яиц у производителей по долгосрочным контрактам зафиксирована в районе 95-105 рублей. Остальное - наценка. Импортные поставки, по ее словам, роли на ценообразование не играют. А закупочная стоимость яиц из Турции и Азербайджана пока установлена не ниже, чем на продукцию отечественных производителей, резюмировала генеральный директор Росптицесоюза.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Россельхознадзора, поставка белорусских яиц в Россию с начала года выросла почти в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. С 1 по 9 января из республики привезли 11,7 миллиона штук.