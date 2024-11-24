Россиянам рассказали о самых распространенных видах мошенничества

Вибратор и игрушечные танки внесли в список совместно нажитого имущества подавшие документы на развод супруги из Красноярска Юрий и Татьяна. Внимание на необычный список обратил внимание Telegram-канал Baza.

Авторы выяснили, что пара развелась после 14 лет брака по инициативе Татьяны. По совету адвокатов они подготовили список имущества для последующей дележки. В него попал силиконовый вибратор с восемью скоростями и радиоуправляемые танки для интерактивных боев со шлемом стоимостью 150 тысяч рублей.

Среди других пунктов оказался разваливающийся книжный шкаф. Деформированная Юрием при установке посудомойка и не подлежащая ремонту тумба под телевизор с пробитой столешницей и отваливающейся левой дверцей.

Получившие список адвокаты, сдержав смех, посоветовали паре начать с квартиры или машины. Сначала супруги договорились: женщина оставила себе квартиру, а ее супруг получал участок с недостроенным домом, машину и 500 тысяч рублей общих накоплений.

Но после Татьяна передумала и решила, что недостроенный дом - это хорошая недвижимость и подала на супруга в суд.

В минувшую пятницу, 22 ноября, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее муж политический консультант Даниэль Холефляйш объявили о разводе после 17 лет брака. У пары осталась двое дочерей 2011 и 2015 годов рождения. Планирует глава МИД Германии делить имущество с бывшим супругом неизвестно.