Россиянам рассказали о самых распространенных видах мошенничества
В 2024 году самыми распространенными видами мошенничества стали звонок от якобы ФСБ, МВД и прочих ведомств, схема Fake Boss и взлом аккаунта на «Госуслугах». Об этом РИА «Новости» сообщил глава департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
«В основном в 2024 году появились три основных сценария. Первый - звонок от ведомств: МВД и ФСБ или ЦБ, схема Fake Boss - когда с жертвой связываются от имени руководителя, а также взлом аккаунта жертвы на „Госуслугах“. После есть разные варианты развития событий в этих сценариях», - сказал он.
Велигодский добавил, что около 40% мошеннических практик на сегодняшний день проходят через «Госуслуги». Мошенники также нашли способ трансформировать схему: пострадавшему отсылают письмо с предупреждением о взломе и просят перезвонить, после чего аферисты под видом службы безопасности начинают «работать» с жертвой.
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