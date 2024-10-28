Россиянам рассказали о рисках грейс-периода по кредитной карте

По словам экономиста, оформляя кредитную карту с грейс-периодом, нужно внимательно изучать все условия кредитного договора и уточнять перечень трат, включенных в покрытие льготного периода.

Дайнеко отметила, что средняя длительность грейс-периода составляет минимум 55 и до 180 дней. Когда он «привязан» к дате активации «кредитки», расчетный период длится один месяц.

Эксперт напомнила, что чем позже в расчетном периоде делать покупки по карте, тем меньше времени остается на беспроцентный возврат средств. Как отметила Дайнеко, эти условия, подойдут для небольших расходов.

При этом в действующий грейс-период надо каждый месяц вносить хотя бы минимальный платеж. Как правило, это 2-10% от задолженности. В противном случае будут начисляться договорные проценты.

Ранее россиян предупредили, что не во всех ситуациях нужно соглашаться на повышение лимита по кредитной карте.