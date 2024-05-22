Россиянам рассказали о пользе борща для здоровья

Борщ остается одним из главных первых блюд во многих российских семьях. Правильно приготовленный суп не только обладает прекрасным вкусом, но и приносит пользу здоровью. Как сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» , об этом в эфире программы «Формула еды» на телеканале «Россия 1» рассказал врач и ведущий Сергей Агапкин.

Специалист пояснил, что в свекле, чесноке, помидорах и томатной пасте содержатся антираковые вещества, а мясной бульон устраняет дефицит железа, укрепляет сердце и сосуды. Кроме того, борщ помогает восстанавливать силы после тяжелых болезней или перенесенных операций.

Предпочтение лучше отдавать супу, приготовленному дома, а не покупному.

Посвященная борщу программа «Формула еды» стала лидером субботнего эфира, собрав у экранов телевизоров более 1,37 миллиона зрителей.

Новый выпуск посвятят приготовлению и полезным свойствам камбалы. О рыбе расскажут ведущие Сергей Агапкин и Сесиль Плеже, а практические рекомендации даст эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.