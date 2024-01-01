Россиянам рассказали о нюансах налогообложения на удаленке

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Она напомнила, что единую ставку НДФЛ в 13-15% с 1 января установили для работников российских организаций, которые оформлены на дистанционный формат.

«Одной из особенностей новой нормы является обязательная необходимость прописать положение об удаленной работе в дополнительном соглашении к договору», - сказала юрист.

Куркулите отметила, что также не стоит забывать, что Россия приостановила действие ряда положений Налогового кодекса о взимании налогов при работе в недружественных странах. Некоторым сотрудникам теперь не удастся избежать двойного налогообложения, напомнила она.

Глава Минфина Антон Силуанов заявлял об отсутствии предпосылок для изменения налоговой политики России в 2024 году.