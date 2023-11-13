Россиянам рассказали о новом способе накопить на пенсию

По ее словам, желающим принять участие в программе нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Первый год участнику предстоит самому оплачивает взносы, а государство присоединится ко второму году. Софинансирование будет длиться три года.

Государство будет софинансировать взносы граждан, если сумма составляет не менее двух тысяч рублей, однако объемы зависят от дохода участника программы. Максимальная сумма, которую могут добавить от государства, составит 36 тысяч рублей в год.

Пенсионными выплатами смогут воспользоваться мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет. Эти выплаты могут быть срочными (не менее 10 лет) или пожизненными В случае особых жизненных ситуаций, например, оплаты дорогостоящего лечения или потери кормильца участника, россияне смогут использовать средства сбережений досрочно. Правопреемникам умершего участника программы остаток средств поступит на счет.

С ноября некоторые россияне начали получать повышенные пенсии. Больше всего увеличились выплаты у россиян, которым недавно исполнилось 80 лет.