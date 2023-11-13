13 ноября 2023, 03:28

Россиянам рассказали о новом способе накопить на пенсию

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Программу формирования долгосрочных накоплений, направленную на увеличение пенсии, запустят в России с 1 января 2024 года. Об этом агентству «Прайм» сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

По ее словам, желающим принять участие в программе нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Первый год участнику предстоит самому оплачивает взносы, а государство присоединится ко второму году. Софинансирование будет длиться три года.

Государство будет софинансировать взносы граждан, если сумма составляет не менее двух тысяч рублей, однако объемы зависят от дохода участника программы. Максимальная сумма, которую могут добавить от государства, составит 36 тысяч рублей в год.

Пенсионными выплатами смогут воспользоваться мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет. Эти выплаты могут быть срочными (не менее 10 лет) или пожизненными В случае особых жизненных ситуаций, например, оплаты дорогостоящего лечения или потери кормильца участника, россияне смогут использовать средства сбережений досрочно. Правопреемникам умершего участника программы остаток средств поступит на счет.

С ноября некоторые россияне начали получать повышенные пенсии. Больше всего увеличились выплаты у россиян, которым недавно исполнилось 80 лет.

Пенсия Пенсионеры Россия
13 ноября 2023, 02:46
Серия магнитных бурь накроет Землю в ноябре
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Ноябрь в этом году может стать месяцем частых магнитных бурь. Об этом сообщил член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович в интервью ИА «Регнум».

Издание напомнило, что в первой половине ноября уже произошли две магнитные бури: с 5 на 6 и с 11 на 12 числа месяца. Возможно, это только начало. По словам Петруковича, ноябрь стал месяцем повышенной солнечной активности. На Солнце появляется большое количество вспышек, а за ними на Землю приходят магнитные бури.

«Сейчас Солнце активно, поэтому вероятно, что будет еще несколько вспышек в этом месяце», - заявил Анатолий Петрукович.

Период повышенной солнечной активности продлится до 2025 года. Впрочем, Земля уже проходила через такие испытания в прошлом. Ученый напомнил, что 2001 год отличался повышенной солнечной активностью - тогда магнитные бури происходили буквально каждую неделю.

Ранее жителей Московской области предупредили о магнитных бурях, которые продлятся до 16 ноября. Ученые и врачи рассказали, как геомагнитные возмущения скажутся на здоровье людей и работе техники.

Ученые Космос Магнитные бури Солнце
13 ноября 2023, 01:01
Рыба подорожает в России на четверть
РИА «Новости»
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Повышение экспортных пошлин на топливо больно ударит по рыболовной отрасли России, а в конечном итоге — и по потребителям. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое горючее от этой пошлины. Как связано рыболовство и вывоз топлива, объяснило РИА «Новости».

Повышение экспортных пошлин на топливо больно ударит по рыболовной отрасли России, а в конечном итоге - и по потребителям. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое горючее от этой пошлины. Как связано рыболовство и вывоз топлива, объяснило РИА «Новости».

В октябре правительство увеличило налог на вывоз топлива из России с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Сделано это было для борьбы со спекулянтами. Но среди пострадавших оказался и рыболовный промысел.

В ВАРПЭ пояснили, что рыболовецкие суда промышляют в водах, которые не относятся к таможенной территории России. Во время этих рейдов им нужно заправляться. И, если раньше цена топлива у российских бункеровщиков была на 15% ниже, чем у конкурентов из Южной Кореи, то, после повышения пошлин, стала дороже на 65%. В результате российские рыбаки вынуждены закупать дорогое топливо и бункеровщиков из «недружественных стран»: Южной Кореи, Японии и Норвегии.

По оценкам ВАРПЭ, общие расходы рыболовецких судов повысятся на 26%. Это неизбежно скажется на цене рыбы. Причем заметно подорожают даже такие традиционно дешевые виды как сельдь, сардина, иваси, путассу и мойва.

Ранее стало известно, что оптовые цены на красную икру упали на 20% из-за рекордного улова лососевых рыб на Дальнем Востоке. Правда, до конечного потребителя падение цен не дошло. В розничных сетях отметили подорожание икры жестяных банках. Причем к Новому году ожидается новый виток повышения цен.

Топливо Пошлины Рыбалка Экономика
12 ноября 2023, 20:28
Патриарх Кирилл выразил надежду, что женщин запретят склонять к абортам по всей России
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам запретят по всей России. Слова священнослужителя привело РИА «Новости».

Предстоятель РПЦ напомнил, что недавно в Мордовии приняли закон о запрете склонять женщин к аборту. Но, по словам патриарха, число таких операций в России все еще остается высоким.

«Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне, потому что иногда по разным причинам, в том числе и коммерческим, врачи склоняют женщину сделать аборт», - заявил Кирилл на заседании XI Общецерковного съезда по социальному служению.

В начале ноября законодательное собрание Тверской области приняло региональный закон, подразумевающий ответственность за склонение к аборту. За уговоры, предложения, подкуп и обман в этой сфере теперь будут наказывать штрафом в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц - до 50 тысяч, для юрлиц - до 200 тысяч рублей. Причем ответственность наступит вне зависимости от того, решилась ли в итоге женщина на прерывание беременности.

Дети Роддома Беременность Законы Патриарх Кирилл
12 ноября 2023, 20:05
Москвичей предупредили о начале метеорологической зимы
Pxhere
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Метеорологическая зима наступит в Москве 17 ноября, когда будет наблюдаться устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в минусовую сторону. Об этом заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, с 16 ноября инициатива в атмосфере начнет переходить к южной периферии скандинавского антициклона.

«Благодаря этому вероятность осадков сократится до минимума, но столбики термометров будут колебаться только около нулевой отметки», - сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в ночь на 17 ноября минимальная температура воздуха составит -5 градусов и не поднимется выше нуля. Днем ожидается 3… -2 градуса. В выходные 18–19 ноября будет солнечно, по ночам - -1… -6 градусов. Таким образом, зима «вступит в свои права», резюмировал Тишковец.

Ранее жителей Москвы предупредили о возвращении морозов. Со среды 15 ноября в столице температура воздуха днем составит -2 градуса, ночью опустится до -5.

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