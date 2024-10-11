Россиянам рассказали о компенсациях за вред здоровью от сотовой вышки у дома

Для получения выплаты нужно обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор. Также можно потребовать снос объекта, если соседи сдали земельный участок в аренду под вышку сотовой связи в частном секторе, поскольку доказанный вред здоровью может обесценить участок и сам дом.

«Если администрация соглашалась на возведение вышки, вредящей людям своим излучением, то в случае сноса объекта она будет компенсировать упущенную выгоду застройщику и операторам в связи со сносом объекта», - сказал Гаврилов.

Ранее незаконно установленную вышку связи демонтировали в Мытищах.