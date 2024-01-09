09 января 2024, 10:34

Россиянам рассказали о частых кибератаках в первую неделю после праздников

Unsplash
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Кибератаки на россиян часто случаются не только на новогодних праздниках, но и после них. Нарваться на злоумышленников могут, в том числе, работники различных организаций, предупредил директор по стратегическим альянсам и взаимодействию с органами государственной власти группы компаний «Гарда» Павел Кузнецов в интервью «Ленте.ру».

По логике киберпреступников, во время праздников люди расслабляются, поэтому их легче обмануть. Для этого, к примеру, могут совершаться фишинговые атаки. Но риск попасться на уловку остается и в первые дни после окончания праздников, предупредил Кузнецов.

«Известны неединичные случаи, когда заражение происходило в ходе разбора сотрудниками писем в первую неделю после выхода на работу», - добавил он.

Он отметил, что в это время мошенники готовят фишинговые кампании, при которых людям чаще всего обещают финансовую выгоду. В рассылках, которые получают потенциальные жертвы, могут быть связанные со скидками предложения и другие приманки. Некоторые мошенники используют нейросети, создающие тексты, аудио- и видеозаписи, с помощью которых можно выдавать себя за знакомых получателей рассылок.

Ранее стало известно о новом сценарии мошенников, обзванивающих своих жертв по телефону. Они обвиняют людей в финансировании ВСУ и требуют деньги за молчание.

Мошенничество
09 января 2024, 11:11
Всех чиновников Белгорода обучат оказанию первой помощи
РИА «Новости»
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До конца января чиновников и бюджетников Белгородской области необходимо обучить навыкам оказания первой доврачебной помощи, о чем распорядился глава региона Вячеслав Гладков на оперативном совещании местного правительства. Он подчеркнул, что в первую очередь это нужно сделать в Белгороде, передало РИА «Новости».

Научиться оказывать экстренную помощь должны будут сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, а также представители бюджетных учреждений. В дальнейшем обучение пройдут коммерческие организации и предприятия. Если кто-то из них захочет сделать это заранее, власти окажут им помощь.

«У нас достаточно врачей, плюс у нас есть самооборона, которая уже год тренируется», - отметил Гладков.

В конце декабря Белгород столкнулся с мощными обстрелами со стороны ВСУ. В результате повреждения получили почти тысяча жилых домов.

Чиновники Медицина
09 января 2024, 10:45
Нападавшего на собак тигра отловят в Приморье
piqsels
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Специалисты охотнадзора отловят амурского тигра, нападавшего на собак в селах Анучинского округа Приморья. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минлесхоза в Telegram-канале.

В ночь с 21 на 22 декабря в поселке Рисовое тигр задавил собаку. На место прибыл первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый и специалист-эксперт Алексей Миненок. Они дежурили до трех часов ночи, но животное так и не появилось.

Спустя несколько дней тигр напал на собаку в поле на территории поселка Тихоречное и утащил в лес.

«27 и 28 декабря в поселке Новотроицкое тигр съел двух собак», - добавили в министерстве.

Специалисты определили предполагаемое местонахождение тигра с помощью квадрокоптера. Но во время дежурства охотоведов животное так и не появилось.

Уже 4 января в районе гидроузла в города Арсеньев тигр напал на сторожевую собаку. Остальных животных закрыли в помещении. Через два дня тигр снова появился.

Министерство получилось разрешение Росприроднадзора на отлов тигра.

В декабре в Черниговском районе Приморья поймали амурского тигра , также нападавшего на собак. По слова ветеринаров, животное вело себя агрессивно из-за огнестрельного ранения.

Приморье Животные
09 января 2024, 09:29
Васька-звонарь. Спасенного с колокольни в Подмосковье кота отправили на карантин
Unsplash
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Жители села Куплиям в Московской области спасли кота, который забрался на высокую колокольню храма Воскресения Словущего, но не мог спуститься. Животное негласно назвали «звонарем». Сейчас кот чувствует себя хорошо, но пока находится на карантине, сообщили в чате для помощи животным «Кот на дереве».

Жители села Куплиям в Московской области спасли кота , который забрался на высокую колокольню храма Воскресения Словущего, но не мог спуститься. Животное негласно назвали «звонарем». Сейчас кот чувствует себя хорошо, но пока находится на карантине, сообщили в чате для помощи животным «Кот на дереве».


«Васька-звонарь. <…> Ветеринар проблем не нашел. Ест хорошо. Проблема сходить в туалет ушла, видимо кот стрессовал. Пока на карантине», - рассказали спасители кота.

Сейчас животное в полном порядке. За усатым присматривают люди.

О застрявшем на колокольне коте стало известно 5 января. Животное забралось на высоту и провело на морозе более 12 часов. Все это время кот истошно кричал, местные жители развернули для его спасения целую операцию.

Спустил кота с колокольни на землю мужчина, который приехал из Коломны. В распоряжении «360» оказалось видео, на котором спасенное животное жадно уплетает корм.

Ранее в Подмосковье спасли кошку , которая провалилась в вентиляционную шахту. Спасателям пришлось разобрать стену, чтобы вызволить животное. После кошку сразу же отправили к ветеринару.

Спасатели Коты Животные
09 января 2024, 07:51
«Я взял топор и пошел к ним». Тюменец провел в тюрьме 45 лет
Unsplash
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Житель Тюмени Николай, называющий сам себя «особо опасным рецидивистом», провел в тюрьме в общей сложности 45 лет. Его посадили девять раз, полгода назад он вышел на свободу. Рассказывая историю своей жизни 72.ru, 68-летний мужчина даже не смог вспомнить, за что ему вынесли некоторые приговоры.

Житель Тюмени Николай, называющий сам себя «особо опасным рецидивистом», провел в тюрьме в общей сложности 45 лет. Его посадили девять раз, полгода назад он вышел на свободу. Рассказывая историю своей жизни 72.ru , 68-летний мужчина даже не смог вспомнить, за что ему вынесли некоторые приговоры.

«У меня девять судимостей. Потом просто за то, что я судимый, мне сроки лепили, лепили, лепили и лепили», - отметил Николай.

Некоторые свои преступления он помнит хорошо. Признался, что «порезал» сожительницу, которая «водила женихов», а последний срок получил за убийство приятеля топором. По словам Николая, собутыльник вломился к нему в дом, сломав замок, и попытался изнасиловать его женщину.

«Я взял топор и пошел к ним. Он <…> меня ногой ударил и два ребра мне сломал. <…> Я в переносицу его ударил острием топора», - рассказал Николай.

В последний год заключения он полностью ослеп, сейчас живет в социально-реабилитационном центре, где познакомился с новой пассией.

Журналисты отметили, что собеседник кажется скромным и вежливым, выглядит опрятно. О прошлом напоминают кривые наколки на пальцах.

Жизнь в тюрьме мужчина вспоминал без особых эмоций. Отметил, что «был человеком, им и останется», «прожил везде мужиком и работал». Пожаловался, что в соццентре ему не позволяют курить и пить, и без иронии добавил, что «привык вольно жить».

Началось все с краж - с их помощью 16-летний Николай пытался прокормить большую семью, в которой работала только мать, а отец пил. Подельники сдали его, все закончилось двухлетним сроком. Второй срок Николай получил после угона мотоцикла и взлома магазина, из которого, как он утверждает, даже ничего не взял. В тюрьму к нему приехала девушка, влюбленные поженились. В 1976 году Николай освободился, у пары родилась дочь. Говоря журналистам о ней, мужчина заплакал - вскоре его снова посадили, и он давно утратил с ними связь.

Заключенные Тюрьмы

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