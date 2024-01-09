Россиянам рассказали о частых кибератаках в первую неделю после праздников

По логике киберпреступников, во время праздников люди расслабляются, поэтому их легче обмануть. Для этого, к примеру, могут совершаться фишинговые атаки. Но риск попасться на уловку остается и в первые дни после окончания праздников, предупредил Кузнецов.

«Известны неединичные случаи, когда заражение происходило в ходе разбора сотрудниками писем в первую неделю после выхода на работу», - добавил он.

Он отметил, что в это время мошенники готовят фишинговые кампании, при которых людям чаще всего обещают финансовую выгоду. В рассылках, которые получают потенциальные жертвы, могут быть связанные со скидками предложения и другие приманки. Некоторые мошенники используют нейросети, создающие тексты, аудио- и видеозаписи, с помощью которых можно выдавать себя за знакомых получателей рассылок.

Ранее стало известно о новом сценарии мошенников, обзванивающих своих жертв по телефону. Они обвиняют людей в финансировании ВСУ и требуют деньги за молчание.