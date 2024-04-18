18 апреля 2024, 03:21

Россиянам рассказали, можно ли брать отпуск на два дня между праздниками

Pixabay
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Трудовой кодекс РФ позволяет взять отпуск на два дня 2 и 3 мая между праздниками и выходными. Об этом РИА «Новости» рассказала ответственный секретарь комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Лейли Имранова.

В начале мая из-за праздничных дней, когда россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, рабочая неделя будет состоять из двух дней - 2 и 3 мая. На этот период можно взять отпуск, отметила юрист.

«Трудовой кодекс предусматривает возможность делить отпуск на части при условии, что одна из частей будет не меньше 14 календарных дней. Соответственно, вторую часть можно делить», - пояснила Имранова.

Однако юрист добавила, что стоит учитывать график отпусков, установленный на предприятии. Отпуск следует продумывать заранее и согласовывать его с работодателем и коллегами.

Май считается не самым удачным месяцем для отпуска с финансовой точки зрения. Чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные, рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Праздники Отпуск Россия
18 апреля 2024, 02:43
Спасшийся в «Крокусе» тверичанин сделал предложение своей возлюбленной
Freepik
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Житель Твери Сергей вместе с возлюбленной Евгенией приехал в Подмосковье на концерт группы «Пикник», который проходил в «Крокусе». Однако в здание ворвались террористы, пара страшно перепугалась, но чудом спаслась. Это событие сподвигло мужчину что-то изменить в своей жизни. Об этом он рассказал изданию ТИА.

После пережитого в «Крокусе» Сергей понял, как сильно дорожит своей возлюбленной. Он решил сделать избраннице предложение руки и сердца. Романтичное событие захотел устроить на другом концерте, поэтому купил билеты на группу «Баста», которую его дама очень любит.

Мужчина даже попытался договориться с организаторами мероприятия, чтобы сделать предложение со сцены, однако добиться положительного результата не получилось.

«Расстроился и решил, видимо, не судьба. Но кольцо вчера на концерт все-таки взял. А когда зазвучала песня „Когда ты рядом со мной“, то понял, что вот тот самый момент и надел кольцо своей любимой», - рассказал тверичанин.

Сергей признался, что женщина не ожидала такого поступка. Она оказалась в шоке, когда возлюбленный решился на этот ответственный шаг.

Ранее выживший в «Крокусе» рассказал, как спас группу людей во время теракта. По его словам, помогли хладнокровие и сообразительность.

Концерты Женщины Мужчины Теракт в «Крокусе»
17 апреля 2024, 18:46
Пять комплексов для оповещения населения доставили в Оренбуржье
Пресс-служба МЧС
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Пять мобильных комплексов информирования и оповещения населения доставили в Оренбуржье. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова три комплекса будут работать в Орске, два - в Оренбурге и его окрестностях», - передали в министерстве.

С их помощью специалисты будут сообщать жителям о выплатах и компенсациях, работе оценочных комиссий, пунктах сбора гуманитарной помощи, правилах безопасного поведения.

Комплексы оснащены современными средствами связи, видеонаблюдением, записывают и передают данные в режиме реального времени, а также транслирую информацию для населения.

Около 30 тысяч жителей Оренбургской области получили выплаты в связи с паводком. Сейчас уровень воды в Орске и Оренбурге пока высок, но устойчиво снижается - пик паводка в этих городах пройден. Ранее президент Владимир Путин указал на необходимость держать на контроле вопросы, связанные с восстановлением пострадавших от паводков регионов.

Выплаты в России Паводки Правила Видео Россия Работа
17 апреля 2024, 18:38
«Как с этим бороться? Очень просто». Депутат — о борьбе с самокатчиками-вредителями
РИА «Новости»
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Решить проблему с самокатчиками-нарушителями можно с помощью ограничения скорости на тротуарах и в парках. Об этом «360» заявил депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов.

Он отметил, что с приходом весны тема самокатов и связанных с ними аварий снова стала актуальной для горожан.

«Как с этим бороться? Очень просто. Необходимо ограничить скорость всех самокатов - как арендных, так и тех, что люди приобретают в собственность», - подчеркнул депутат.

Колунов объяснил, что аварий станет намного меньше, если скорость самокатов ограничат до пяти километров в час.

«Именно эта скорость равна скорости движения среднего человека и безопасна для окружающих. Норма должна заработать во всех городах, по всей стране. Я предложу МВД и Минтранспорта проработать данный вопрос. Письмо с соответствующим предложением направлю в ближайшие дни», - указал он.

Депутат добавил, что эти ограничения стоит ввести везде, где у самокатчиков есть вероятность сбить пешеходов: на тротуарах, в скверах и парках, на площадях.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский предложил ввести возрастной порог для электросамокатчиков. По его мнению, езду на электросамокатах следует запретить для подростков младше 16 лет.

Депутаты Электросамокаты
17 апреля 2024, 17:49
Умер актер Виктор Степанов
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Советский и российский актер Виктор Степанов умер в Москве 14 апреля на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщило агентство «Регнум» со ссылкой на источник.

По его информации, актер скончался в квартире на улице Дорожной в окружении родственников. Последние годы артист страдал обострением легочной болезни и боролся с онкологическим заболеванием почек.

Виктор Степанов родился 1 декабря 1946 года. В 11 лет он сыграл одну из главных ролей в драме режиссера Бориса Долина «Верные сердца». Этот фильм оказался единственным в его жизни. В будущем он выбрал карьеру в российской самолетостроительной корпорации «МиГ».

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