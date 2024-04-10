Россиянам рассказали, кто сможет бесплатно отдохнуть в санатории в 2024 году

«Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют: инвалиды и участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан», - уточнила парламентарий.

На этом список не заканчивается, добавила она. Право на бесплатные путевки имеют также люди, награжденные медалями «Житель блокадного Ленинграда» и знаками «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Кроме того, бесплатно отдохнуть могут члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Если говорить о длительности санаторно-курортного лечения, определяемого набором соцуслуг, то оно составляет 18 дней. Для детей-инвалидов этот срок увеличен до 21 дня.

Помимо бесплатных путевок не придется платить и за проезд, причем в обе стороны. Только нужно помнить, что получение направления в санаторий зависит от даты подачи заявления.

Ранее сообщили, что санаторий телеведущего Андрея Малахова «Изовела», расположенный в Мурманской области, задолжал налоговикам более миллиона рублей.