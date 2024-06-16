Россиянам рассказали, кто с 1 июля будет меньше платить за «коммуналку»

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Правительство в конце апреля приняло распоряжение, определяющее перечень льготников.

«Несмотря на то, что категорий всего пять, в него войдут многие граждане», - сообщил юрист.

В списке: россияне старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи; пенсионеры; инвалиды; ветераны боевых действий; члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Эти категории россиян правительство освободило от уплаты пеней, добавил Моисеев.

Ранее стало известно, какие категории пенсионеров получат повышенные выплаты в июле.