16 июня 2024, 03:32

Россиянам рассказали, кто с 1 июля будет меньше платить за «коммуналку»

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Ряд категорий россиян с 1 июля будут платить по квитанциям ЖКУ меньше, их освободят от банковских комиссий. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

Правительство в конце апреля приняло распоряжение, определяющее перечень льготников.

«Несмотря на то, что категорий всего пять, в него войдут многие граждане», - сообщил юрист.

В списке: россияне старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи; пенсионеры; инвалиды; ветераны боевых действий; члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Эти категории россиян правительство освободило от уплаты пеней, добавил Моисеев.

Ранее стало известно, какие категории пенсионеров получат повышенные выплаты в июле.

Пенсионеры Ветераны Семья Войны Инвалиды Великая Отечественная война
16 июня 2024, 00:55
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
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Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Его речь опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения», - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что мусульманские организации в России уделяют большое внимание традиционным семейным ценностям и патриотическому воспитанию молодежи. Важен вклад мусульманского сообщества в единение народа, добавил российский лидер.

Свыше 40 мест для коллективных молитв в Курбан-байрам откроют в Подмосковье. Их определило региональное Духовное управление мусульман.

Праздники Кремль Молодежь Россия Религия Владимир Путин
16 июня 2024, 00:44
Путин поздравил российских врачей с профессиональным праздником
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин поздравил врачей с профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Поздравления главы государства опубликовал Telegram-канал Кремля.

Президент отметил, что медицина является самой гуманной профессиональной сферой. Люди всегда очень высоко ценили врачей.

«И в самом медицинском сообществе в один ряд с мастерством, знаниями и ответственностью врача ставятся его порядочность, милосердие и сострадание», - заявил Путин.

По его словам, такими качествами обладает большинство российских врачей.

Ранее в преддверии праздника в Солнечногорской областной больнице поздравили врачей. Им вручили благодарственные письма и грамоты.

Российский лидер Владимир Путин поздравил врачей с профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Поздравления главы государства опубликовал Telegram-канал Кремля.

Праздники Кремль Больницы Врачи Медицина Владимир Путин
15 июня 2024, 21:55
Стали известны продукты, вызвавшие случаи ботулизма в Москве
РИА «Новости»
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Роспотребнадзор приостановил продажу пищевой продукции двух  предприятий после случаев заболевания ботулизмом в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о компаниях ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт».

«Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», произведенные этими организациями стали причиной заболевания потребителей ботулизмом - заболевания, которое характеризуется поражением нервной системы.

«Приобретенную [ранее] продукцию не рекомендовано употреблять в пищу <...> Ситуация находится на строгом контроле», - сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным Telegram-канала Mash восемь человек отравились и попали в реанимацию с подозрением на ботулизм. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Массового заражения ботулизмом в столице нет, заверили ранее в департаменте здравоохранения Москвы.

Здравоохранение Больницы Питание Роспотребнадзор Продукты Москва
15 июня 2024, 17:57
Памятник Юдашкину открыли на Троекуровском кладбище
РИА «Новости»
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На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония открытия памятника на могиле модельера Валентина Юдашкина. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Кутюрье поставил себе памятник при жизни собственным творчеством, отметил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он назвал Юдашкина очень талантливым художником и настоящим другом.

«Последние годы его жизни показали, что он был одним из самых мужественных людей, которых я знал», - подчеркнул Эрнст.

Автором памятника стал народный художник России Андрей Ковальчук. Он рассказал, что служил с Юдашкиным в армии в начале 80-х годов.

Модельер ушел из жизни 2 мая 2023 года. Юдашкину было всего 59 лет.

Памятники Художники Москва

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