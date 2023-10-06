Россиянам рассказали, кто получит компенсацию 100 тысяч рублей по банковской карте

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С 1 октября 2023 года начал действовать минимальный размер страховой выплаты по банковским картам. Новые правила направлены на то, чтобы страховщики не затягивали сроки возмещения. Выплату необходимо произвести в течение 30 дней со дня получения заявления от потерпевшего.

«Установлен минимум возмещения, на которое может претендовать клиент», - рассказал Данилов.

Если украденная с карты сумма меньше или равна 10 тысячам рублей, то страховая компания полностью возместит ущерб. Если сумма больше, то размер страховой выплаты будет минимум 100 тысяч рублей, пояснил юрист.

Ранее московская пенсионерка отдала телефонным мошенникам более двух миллионов рублей. Злоумышленники действовали по отработанной схеме, якобы спасая средства вкладчика.