Россиянам рассказали, кому повысят платежи за коммуналку по новым правилам

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По ее словам, владельцы каждый месяц платят за содержание и ремонт общей площади, это входит в коммунальные платежи. Недобросовестные действия отдельных жильцов могут привести к дополнительным тратам.

Теперь, если общедомовое имущество испортилось по вине собственника, то оплачивать ремонт будет он сам, а не управляющая компания. Речь идет об актах вандализма в подъездах, лифтах, засорах канализации, загрязнении пола и порче другого имущества.

«Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счет. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счет виновников, если, конечно, их вина будет доказана», - заявила Казанцева.

По ее словам, искать нарушителей будут при помощи очевидцев и записей с камер видеонаблюдения.

Ранее эксперт по ЖКХ Евгения Юнисова заявила, что в кирпичных домах отопление могут включить позже. По ее словам, все зависит от уровня энергопотери здания.