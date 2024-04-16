Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в мае
Пенсии участников летных экипажей, сотрудников угольных предприятий, а также получивших в мае первую группу инвалидности и тех пожилых людей, кому исполнилось 80 лет, повысят в мае. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих в беседе с РИА «Новости».
«Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая», - отметила эксперт.
По словам Рыжих, размер надбавки у каждого пенсионера разный, он зависит от срока специального стажа, заработной платы и страховых взносов. Помимо этого, на дополнительную выплату могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и граждане других категорий. Им положено 10 тысяч рублей.
Ранее стало известно о повышении доходов россиян , которые работают медиками в селах и малых городах. Прибавку начали выплачивать с 1 апреля.