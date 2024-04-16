16 апреля 2024, 04:27

Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в мае

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Пенсии участников летных экипажей, сотрудников угольных предприятий, а также получивших в мае первую группу инвалидности и тех пожилых людей, кому исполнилось 80 лет, повысят в мае. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих в беседе с РИА «Новости».

«Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая», - отметила эксперт.

По словам Рыжих, размер надбавки у каждого пенсионера разный, он зависит от срока специального стажа, заработной платы и страховых взносов. Помимо этого, на дополнительную выплату могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и граждане других категорий. Им положено 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно о повышении доходов россиян , которые работают медиками в селах и малых городах. Прибавку начали выплачивать с 1 апреля.

Пенсия Пенсионеры Ветераны
16 апреля 2024, 04:12
В России призвали установить размер минимального оклада на уровне МРОТ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России предложили установить минимальную тарифную ставку зарплаты не ниже одного МРОТ. Такой закон от фракции «Справедливая Россия — За правду» с поправками в Трудовой кодекс внесут в Государственную думу 16 апреля. Об этом сообщила газета «Известия».

«В настоящее время практически во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы. В таких условиях без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат», - сказано в публикации.

В документе объяснили, что сейчас в ряде организаций России размер тарифных ставок ниже МРОТ. Как рассказал газете глава фракции Сергей Миронов, это началось с 2007 года, когда приняли поправки в законодательство, ликвидирующие минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд. С подобным начислением столкнулись более 700 тысяч россиян.

В связи с этим разработали поправки в ТК, которые обяжут работодателей устанавливать минимальные ставки зарплаты не меньше МРОТ, без учета премий и других надбавок.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству повысить минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году. Ответственным за выполнение поручения стал председатель правительства Михаил Мишустин.

В России предложили установить минимальную тарифную ставку зарплаты не ниже одного МРОТ. Такой закон от фракции «Справедливая Россия - За правду» с поправками в Трудовой кодекс внесут в Государственную думу 16 апреля. Об этом сообщила газета «Известия».

Законы Россия Зарплаты Экономика
16 апреля 2024, 02:35
Батюшка рассказал, почему церковь считает секс до свадьбы грехом
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Русская православная церковь плохо относится к половым отношениям до свадьбы. Священник Евгений Чебыкин рассказал, почему секс до женитьбы считают греховным. Его слова передал дзен-канал «Святые места».

Иерей объяснил, что с точки зрения христианства половой контакт до свадьбы неприемлем, потому что для создания счастливой семьи нужно сначала наладить ментальное единение, а потом переходить к физическому.

«В наше время, к сожалению, чаще происходит обратное - первым делом люди помышляют о плотском, и лишь затем, спустя время - о психологических и духовных составляющих супружества», - отметил он.

По мнению Чебыкина, именно поэтому многие пары разводятся, детей воспитывают в неполной семье, а беременные женщины решаются на аборты.

Священник напомнил, что РПЦ воспринимает секс до брака как блудодеяние. Об этом говорит апостол Павел в послании к Евреям (13:4): «Брак у всех да чтится и ложе да не оскверняется, потому что Бог будет судить блудников и прелюбодеев».

Ранее священник Ульян Кречетов рассказал, почему православным верующим нельзя разговаривать с умершими на кладбище. По словам священнослужителя, большую пользу усопшему человеку принесут молитвы от его родных.

Священники РПЦ Семья Свадьбы Секс Брак
16 апреля 2024, 02:29
Глава Орска Козупица оправдался за проживающего в Саудовской Аравии сына
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мэр затопленного Орска Василий Козупица прокомментировал гуляющее по Сети видео о его сыне, проживающем с семьей в Саудовской Аравии. Видеообращение градоначальника опубликовали в Telegram-канале «Урал56.ру».

«Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын закончил высшее учебное заведение с отличием по специальности инженер-геолог. Около 10 лет работал на Сахалине, в тяжелейших условиях», - рассказал Козупица.

Мэр отметил, что его сына пригласили на работу в Саудовскую Аравию. Козупица подчеркнул, что никогда не скрывал этого факта. Градоначальник отметил, что в Саудовской Аравии жизнь «тоже не мед: там очень жарко».

Жители Орска в разгар половодья создали петицию с требованием уволить Козупицу. Мэр города незадолго до наводнения заявил, что проверил дамбу и заверил, что угрозы подтопления нет.

Наводнения Дети Саудовская Аравия Семья Работа
15 апреля 2024, 23:08
Дело об экстремизме против члена-корреспондента РАН Абрамова поступило в суд
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Уголовное дело против члена-корреспондента РАН, экс-главы Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова*, которого обвинили в финансировании экстремизма, поступило в суд. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

«Уголовное дело в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, поступило в Переславский районный суд Ярославской области», - сказано в публикации.

Ранее фигуранта решили отправить в психиатрическую больницу на три недели для «проведения стационарной­ экспертизы».

Абрамов* был главой Института программных систем имени Айламазяна РАН и руководил программами по созданию суперкомпьютеров. Правоохранители пришли к нему с обыском в апреле. Как рассказали журналисты, ему вменили перечисление денег Фонду борьбы с коррупцией**. В деле начали разбираться сотрудники ФСБ.

* Сергей Абрамов включен в перечень террористов и экстремистов.

** ФБК признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России.

Уголовное дело Суд Больницы Россия Экстремизм Деньги

Новости по теме